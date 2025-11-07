TPG predložila záväznú ponuku na jednotku Nexi v hodnote 1 miliardy eur

- TPG predložila záväznú ponuku na digitálnu bankovú divíziu spoločnosti Nexi v hodnote 1 miliardy eur.
- Akcie Nexi po správe posilnili o 5,3 %, následne bolo obchodovanie pozastavené.
- Rokovania komplikuje odpor časti akcionárov a možné obavy talianskej vlády o strategickú infraštruktúru.
- Nexi čelí tlaku pre nižšie marže a pokles trhovej hodnoty, pričom predaj môže byť cestou k oživeniu.
Americký investičný fond TPG predložil záväznú ponuku vo výške približne 1 miliardy eur (1,15 miliardy USD) na odkúpenie digitálnej bankovej divízie talianskej spoločnosti Nexi SpA, uviedli zdroje oboznámené s rokovaniami. Ponuka bola doručená predstavenstvu Nexi tento týždeň a firma má čas do polovice decembra, aby sa rozhodla, či transakciu akceptuje.
Na správu trh okamžite zareagoval – akcie Nexi vzrástli o 5,3 %, než bolo s nimi dočasne pozastavené obchodovanie.
Ponuka prichádza po predchádzajúcich neúspešných rokovaniach
Nexi sa už v minulosti pokúšala nájsť záujemcu o svoje digitálne bankové aktivity. V roku 2023 zvažovala predaj časti divízie talianskemu fondu F2i za približne 800 miliónov eur, no k dohode vtedy nedošlo. Rok 2025 priniesol obnovenie rokovaní s TPG, pričom už v marci americký fond predložil nezáväznú ponuku na úrovni 800 miliónov eur.
Súčasná záväzná ponuka predstavuje výrazný posun smerom k uzavretiu obchodu, no jeho dokončenie naráža na odpor časti akcionárov a na pozornosť talianskej vlády, ktorá digitálne bankovníctvo vníma ako strategickú infraštruktúru.
Nexi pod tlakom: akvizície, pokles marží a strata hodnoty
Generálny riaditeľ Paolo Bertoluzzo vybudoval Nexi prostredníctvom agresívnej expanzie a sérií akvizícií, vrátane kúpy severského rivala Nets A/S v roku 2020. Platobný sektor však v posledných rokoch čelí tlaku – marže klesajú a trhová kapitalizácia Nexi sa za štyri roky prepadla približne o 75 %.
TPG sa teraz snaží urýchliť rozhodnutie Nexi tým, že stanovila časovo obmedzenú platnosť ponuky. Pre Nexi by transakcia mohla byť vítanou príležitosťou na posilnenie bilancie, hoci kľúčové bude politické a akcionárske schválenie.
Graf TPG.US (D1)
Akcie TPG sa po krátkodobom poklese odrazili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 54,50 USD. Napriek miernemu rastu zostáva cena pod kĺzavými priemermi EMA 50 (57,03 USD) a SMA 100 (57,48 USD), čo naznačuje, že trend je stále mierne medvedí. RSI sa nachádza na úrovni 43,1, teda v neutrálne negatívnom pásme. Prelomenie späť nad EMA 50 by mohlo signalizovať býčí obrat.
Zdroj: xStation5
Graf NEXI.IT (D1)
Akcie Nexi reagovali pozitívne na správu o záväznej ponuke TPG, keď sa odrazili z nedávnych miním a aktuálne sa obchodujú na úrovni 4,14 EUR. Napriek tomu zostávajú hlboko pod EMA 50 (4,74 EUR) a SMA 100 (5,00 EUR) – teda stále v jasnom klesajúcom trende. RSI na úrovni 32,4 signalizuje prepredaný trh, čo mohlo podporiť krátkodobý technický odraz.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.