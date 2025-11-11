Kríza v Porsche dolieha na zisk najväčšieho akcionára Porsche SE

- Zisk Porsche SE klesol o 36 % na 1,6 miliardy eur v dôsledku problémov spoločností Porsche AG a Volkswagen.
- Porsche AG odložilo uvedenie nových elektromobilov kvôli slabému dopytu v Číne.
- Holding znížil čistý dlh na 5 miliárd eur a udržal celoročný výhlaď.
- Porsche SE zvažuje vstup do obranného sektora, aby diverzifikovalo svoje investície.
Holdingová spoločnosť Porsche SE, hlavný akcionár výrobcu luxusných vozidiel Porsche AG, zaznamenala v treťom štvrťroku výrazný pokles zisku. Upravený zisk po zdanení klesol medziročne o 36 % na 1,6 miliardy eur za obdobie január až september, oznámila firma v utorok. Pokles bol spôsobený najmä problémami samotného výrobcu automobilov Porsche AG a skupiny Volkswagen, v ktorej má Porsche SE významný podiel.
Porsche SE, ovládaná rodinami Porsche a Piëch, vlastní 12,5 % akcií Porsche AG a zároveň 31,9 % akcií a 53,3 % hlasovacích práv vo Volkswagene, čím si zabezpečuje rozhodujúci vplyv v skupine.
Problémy s elektromobilitou a Čínou
Negatívny vývoj hospodárenia je podľa vyjadrenia spoločnosti „výrazne ovplyvnený problémami vo Volkswagene a Porsche AG“, pričom luxusná značka Porsche musela odložiť uvedenie nových elektromobilov v dôsledku klesajúceho dopytu v Číne – jednom z kľúčových trhov.
Zadlženie klesá, stratégia diverzifikácie pokračuje
Finančný riaditeľ Porsche SE Johannes Lattwein zároveň upozornil, že holding zlepšil svoju kapitálovú štruktúru, čím si udržiava odolnosť aj v súčasnom náročnom prostredí. Čistý dlh spoločnosti klesol počas deviatich mesiacov o 3 % na 5 miliárd eur.
Napriek slabším výsledkom Porsche SE potvrdila celoročný výhlaď zisku, ktorý bol už raz revidovaný v septembri po oznámení strategickej reštrukturalizácie v Porsche AG.
Investície do obrany ako nový smer
Skupina zároveň zvažuje investície do obranného priemyslu ako spôsob diverzifikácie svojho portfólia a využitia rastúcich vládnych výdavkov na obranu. Tento krok by mohol čiastočne kompenzovať neistotu spojenú s prechodom automobilového sektora na elektromobilitu, tlakom čínskej konkurencie, dovoznými clami a narušením dodávateľských reťazcov.
Graf PAH3.DE (D1)
Akcie Porsche SE aktuálne zaznamenávajú pozitívny vývoj a obchodujú sa na úrovni 36,02 EUR. Cena prerazila nad kĺzavé priemery EMA 50 (34,88 EUR) aj SMA 100 (35,05 EUR), čo naznačuje obrat k býčiemu trendu po predchádzajúcej dlhodobej korekcii. RSI sa nachádza na úrovni 58,7, teda v neutrálnej zóne s blížiacim sa vstupom do prekúpenej oblasti. Trh zatiaľ nenaznačuje známky vyčerpania, čo vytvára priestor na ďalší rast.
Zdroj: xStation5
