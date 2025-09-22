Krypto správy: Bitcoin a Ethereum klesajú v dôsledku realizácie ziskov a zvýšeného dopytu po zaistení📉

Kryptomeny odštartovali pondelkové obchodovanie prudkým poklesom, keď vlna výpredajov spôsobila likvidácie v hodnote takmer 1,7 miliardy USD.
Index amerického dolára dnes klesá o viac než 0,2 %, no tento vývoj nepriniesol oživenie ceny Bitcoinu.
Na rozdiel od zlata – ktoré stúpa o viac než 1 % a prekonáva hranicu 3 700 USD za uncu – Bitcoin nedokázal nadviazať na rovnaký rastový trend.
Aj keď neexistuje priama príčina tohto pohybu, dôvodom môže byť zvýšený dopyt po zaistení voči potenciálnym poklesom, ktorý prevážil nad býčími očakávaniami – aj napriek očakávanému zníženiu sadzieb Fedom a širokému rastu na Wall Street.
Dnešný pokles kryptomien môže slúžiť ako varovný signál aj pre akciový trh.
Dáta z Deribitu poukazujú na silnejší dopyt po zaistení v okolí 110 000 USD v dôsledku negatívnej gammy zo strany obchodníkov.
Bitcoin pod tlakom
Cena Bitcoinu opäť klesla späť k priemernej nákupnej úrovni krátkodobých investorov.
Kľúčová „rovnovážna“ úroveň trhu sa v súčasnosti nachádza okolo 110 000 USD.
Pokles pod túto hranicu by mohol vyvolať likvidácie medzi krátkodobými investormi, ktorí vyberajú prostriedky z BTC, a zároveň spôsobiť zvýšený dopyt po zaistení.
Zdroj: BGeometrics
Prílevy do ETF sa postupne vracajú
Aj keď americké burzovo obchodované fondy (ETF) zaznamenali pozitívne prílevy, ani Bitcoin, ani Ethereum zatiaľ nedosiahli nové maximá.
Vo štvrtok a piatok po rozhodnutí Fedu Ethereum prilákalo viac než 130 miliónov USD a Bitcoin cez 300 miliónov USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
Grafy (Bitcoin, Ethereum, denný interval – D1)
Bitcoin ustúpil späť k úrovni okolo 112 000 USD, pričom kľúčová Fibonacciho úroveň podpory sa nachádza blízko 111 000 USD.
To ďalej potvrdzuje zónu 110 000 USD ako rozhodujúcu pre budúcu dynamiku pohybu.
Návrat nad 115 000 USD by mohol byť z hľadiska cenovej akcie veľmi významný.
Zdroj: xStation5
Ethereum medzitým opäť otestovalo svoje lokálne minimá z 21. augusta, keď kleslo na 4 100 USD za ETH.
Zdroj: xStation5
