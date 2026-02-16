Krypto správy: Klesne Bitcoin opäť? 🔍 Kryptomeny sa po výpredaji snažia stabilizovať

Kryptomeny sa po nedávnom prudkom výpredaji snažia o stabilizáciu, zatiaľ čo Bitcoin naďalej konsoliduje v pásme 65 000 – 70 000 USD a uzatvára už štvrtý týždeň po sebe v červených číslach. Trh však stále postráda rozhodnú reakciu dopytu, ktorá by umožnila návrat nad 70 000 USD a udržanie tejto úrovne dlhšie obdobie. Michael Saylor počas víkendu uviedol, že spoločnosť zostáva vysoko odolná aj voči potenciálne dlhodobému medvediemu trhu. Firemný dopyt po BTC však slabne – v januári bolo 97,5 % nákupov pripísaných spoločnosti Strategy (MSTR.US).
- On-chain dáta poukazujú na veľmi obmedzené prílevy kapitálu do Bitcoinu a spomaľujúcu aktivitu na trhu futures a opcií, pričom naďalej dominuje dopyt po zabezpečení proti poklesu.
- Oblasť 60 000 USD zostáva kľúčovou zónou podpory – psychologicky, z pohľadu price action aj z hľadiska pozícií investorov. Prelomenie tejto úrovne by pravdepodobne spustilo rozsiahle likvidácie dlhých pozícií.
- Fond spojený s Harvardovou univerzitou znížil svoju expozíciu voči Bitcoinu o 21 %, pričom svoje držby Etherea zvýšil na 87 miliónov USD.
- Podľa Mikea McGlonea by Bitcoin mohol klesnúť až k 10 000 USD v dôsledku „krízy naratívu“ a zásadnej zmeny sentimentu – najmä po tom, čo nedokázal nasledovať rast zlata a výrazne zaostal za akciovými indexmi, pričom zostáva výrazne volatilnejší.
- Rast Bitcoinu o 10 % by aktuálne spôsobil približne 4,34 miliardy USD likvidácií krátkych pozícií, zatiaľ čo pokles o 10 % by znamenal približne 2,35 miliardy USD likvidácií dlhých pozícií.
Čo hovoria on-chain dáta CryptoQuant?
On-chain dáta naznačujú takmer jednoznačne, že 60 000 USD nepredstavuje dno tohto medvedieho trhu. Naznačuje to indikátor SOPR aj odchýlka od Realized Price, ktorá v minulosti pôsobila ako kľúčová bariéra v býčích aj medvedích cykloch. Podľa CryptoQuant sa „konečné“ dno medvedieho trhu pri Bitcoine nachádza okolo 55 000 USD.
Z pohľadu on-chain indikátorov sa trh stále nachádza vo fáze Bear Phase, nie však v Extreme Bear Phase, ktorá historicky sprevádzala cyklické minimá. Inými slovami: trh je pod tlakom, no zatiaľ neprešiel kapituláciou typickou pre definitívne dno. Súčasná štruktúra naznačuje prehlbujúcu sa slabosť, stále však bez klasickej paniky, ktorá zvyčajne predchádza novému rastovému impulzu.
Zdroj: CryptoQuant
Bitcoinov Adjusted SOPR (aSOPR) opäť klesol do pásma 0,92–0,94, teda na úroveň, ktorá sa historicky objavovala počas najintenzívnejšieho stresu v medvedích trhoch. aSOPR meria, či je BTC presúvaný on-chain predávaný so ziskom alebo so stratou.
- Hodnota nad 1 znamená realizáciu ziskov.
- Hodnota pod 1 znamená predaj so stratou.
- Hodnoty okolo 0,92–0,94 naznačujú, že BTC meniaci majiteľa je predávaný s priemernou stratou približne 6–8 %. Nejde o „bežnú korekciu“. Historicky ide o úrovne, pri ktorých slabšie ruky často kapitulovali.
Takéto hodnoty sa v minulosti objavovali:
- v neskorých fázach medvedích trhov,
- počas prudkých výpredajov,
- v obdobiach extrémne negatívneho sentimentu a paniky, keď ponuka dominovala nad dopytom.
Z on-chain pohľadu ide o signál štrukturálneho stresu: trh čistí nadmernú páku aj emocionálny kapitál. Paradoxne práve v týchto zónach sa často budovali dlhodobé dná, keď krátkodobá kapitulácia presúvala mince do rúk silnejších a trpezlivejších investorov.
Pokles aSOPR do pásma 0,92–0,94 neznamená, že „toto je dno“. Znamená to, že trh vstúpil do oblasti historicky spojenej s bolesťou, nútenými predajmi a resetom očakávaní.
Zdroj: CryptoQuant
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin a Ethereum (D1)
Z technického pohľadu obe kryptomeny – napriek už teraz nepriaznivému nastaveniu – naďalej nesú zvýšené riziko ďalšieho klesajúceho impulzu, podobného tomu z medvedieho trhu v roku 2022.
Na druhej strane by návrat nad úroveň 80 000 USD a vytvorenie V-obratu výrazne zlepšili technický obraz a znížili riziko predĺženej medvedej fázy.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Vlny tokov kapitálu do ETF taktiež potvrdzujú, že americké fondy prispievajú k širšiemu spomaleniu: v poslednom období vykazujú relatívne obmedzenú nákupnú aktivitu, pričom prevažujú predaje.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: CryptoQuant
