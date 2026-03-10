Akciové indexy prudko rastú po Trumpových výrokoch o vojne s Iránom 📈 Ropa padá

Globálne finančné trhy začali týždeň pri zvýšenej volatilite, no záverečná časť včerajšej obchodnej seansy v Spojených štátoch priniesla jasné zlepšenie investorského sentimentu. Obrat vyvolali komentáre prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých sa vojenská operácia súvisiaca s konfliktom s Iránom môže blížiť ku koncu. Trhy reagovali okamžite prudkým poklesom cien ropy a silným odrazom hlavných akciových indexov. Futures na americký S&P 500 (US500) dnes rastú takmer o 1 %. Kľúčovými udalosťami pre index budú zajtrajšie zverejnenie americkej inflácie CPI a piatková správa o inflácii PCE. Na firemnej úrovni dnes po americkej seanse zverejní výsledky Oracle (OCL.US) a ďalší technologický gigant Adobe (ADBE.US) má výsledky naplánované na štvrtok.
- Akciové trhy otočili predchádzajúce straty, keď investori reagovali na signály možnej deeskalácie konfliktu na Blízkom východe.
- Ceny ropy prešli prudkou korekciou a klesli z úrovní nad 100 USD za barel k oblasti okolo 84 USD (aktuálne blízko 90 USD), zatiaľ čo WTI klesla približne k 80 USD za barel. Energetický sektor zostáva kľúčovým hybateľom krátkodobej volatility na globálnych finančných trhoch.
- Investori pozorne sledujú nadchádzajúce údaje o americkej inflácii, ktoré môžu ovplyvniť ďalšie rozhodovanie Fedu o menovej politike.
- Iránske revolučné gardy (IRGC) uviedli, že pokiaľ budú Izrael a Spojené štáty pokračovať v útokoch na Irán, „ani jeden liter ropy neopustí Perzský záliv“. Prezident Trump v reakcii varoval, že ak Irán zaútočí na plavidlá v Hormuzskom prielive, americká odpoveď bude „20-krát silnejšia“ a mohla by krajinu úplne zdevastovať.
V pondelok večer prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie vo svojom golfovom klube pri Miami uviedol, že vojenská operácia plní svoje hlavné ciele. Vo svojom vystúpení zdôraznil dva kľúčové body:
- Pokrok smerom k vojenským cieľom operácie.
- Udržanie stabilných dodávok energií na globálne trhy.
Medzi najdôležitejšie výroky amerického prezidenta patrili:
- „Dosahujeme výrazný pokrok smerom k splneniu nášho vojenského cieľa.“
- „Konflikt je prakticky na konci.“
- Zabezpečenie neprerušených tokov energií a ropy do globálnej ekonomiky zostáva prioritou.
Pre finančné trhy tieto komentáre signalizovali možné zmiernenie geopolitického napätia, ktoré predtým viedlo k prudkému rastu cien energetických komodít. Počas riadnej seansy na Wall Street investori sledovali silný obrat z predchádzajúcich poklesov. Energetický sektor pritom naďalej zostáva jedným z najdôležitejších faktorov formujúcich krátkodobý sentiment investorov.
Ropný trh je teraz hlavným hybateľom správania rizikových aktív. Ak sa vojenská operácia skutočne bude blížiť ku koncu, existuje možnosť, že trhy začnú postupne započítavať návrat cien ropy smerom k úrovniam z obdobia pred vojnou.
US500, OIL (D1)
Zdroj: xStation5
