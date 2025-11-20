Krypto svet maže viac než 1 bilión dolárov. Bitcoin sa prepadol k úrovni 88 500 USD.

- Trhová kapitalizácia kryptomien klesla z vrcholu okolo 4,3 bilióna USD na približne 3,2 bilióna USD, bitcoin sa prepadol až k úrovni 88 500 USD.
- Nútené likvidácie v objeme viac než 19 miliárd USD v októbri odkryli slabiny pákových pozícií a spustili reťazec margin callov a odlevov z ETF.
- Slabnúci príbeh sadzieb Fedu a inštitucionálneho nástupu oslabuje sentiment, bitcoin aj ether odovzdávajú časť tohtoročných ziskov a trh zostáva citlivý na ďalší pokles.
Bitcoin prehlbuje straty
Krypto prepad roku 2025 vstúpil do ďalšej fázy. Bitcoin sa v stredu prepadol na najnižšiu úroveň za 7 mesiacov, krátko až k 88 500 USD, a prehĺbil pokles trhovej kapitalizácie digitálnych aktív o viac než 1 bilión dolárov. Časť strát síce vo štvrtok zmazal, trh však zostáva nervózny.
Dopad cítia drobní špekulanti aj veľké firmy držajúce kryptomeny v bilanciách, ktorým sa rozpúšťajú skoršie prémie v ocenení. Po októbrovom výpredaji je trh veľmi citlivý na zmeny sentimentu. Pomohla mu lepšia prognóza tržieb spoločnosti Nvidia, ktorá podporila príbeh pokračujúceho boomu AI a zmiernila obavy z ochladenia technologických investícií.
Trh sleduje ďalšie psychologické úrovne pri 85 a 80 tisícoch USD a predovšetkým tohtoročné aprílové minimum v blízkosti 74 425 USD. Celková trhová kapitalizácia kryptomien klesla z vrcholu okolo 4,3 bilióna USD na približne 3,2 bilióna USD. Významným momentom bola vlna nútených likvidácií 10. októbra, keď bolo uzavretých viac než 19 miliárd dolárov pákových pozícií. Nasledoval reťazec margin callov, odlevov z ETF a útlm záujmu nových kupcov.
Slabnúci príbeh sadzieb a inštitúcií
Rast bitcoinu nad 126 tisíc USD na začiatku roka stál najmä na očakávaniach viacerých znížení sadzieb Fedu a na silnom naratíve inštitucionálneho vstupu. Obe tieto témy sa však v posledných týždňoch zastavili a časť momentum hráčov z trhu odišla. To dopadá aj na firmy, ktorých valuácie boli naviazané na skoršiu kryptorally a držbu digitálnych aktív.
V prostredí neistého makra sa investori viac pozerajú na on-chain dáta a správanie veľkých držiteľov. Pri súčasnom tlaku na predaje to zvyšuje opatrnosť a podporuje krátkodobé výpredaje.
Ether a širší trh
Druhý najväčší token ether opäť klesol pod 3 000 USD. Po slabšom začiatku roka v druhej fáze rastu zrýchlil a v auguste sa krátko dostal takmer k 5 000 USD, teda nad maximum z roku 2021, väčšinu týchto ziskov však odovzdal.
Časť investorov verí, že sa blíži záver súčasného výpredaja, trh však môže ešte hľadať nové dno, než sa vytvorí stabilnejší základ pre prípadné zotavenie.
Graf: BITCOIN (H4)
