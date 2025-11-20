Juhoafrická republika otvára nový platinový dôl Platreef

- Dôl Platreef v Limpopo začal ťažbu a v prvej fáze mieri na približne 100 tisíc uncí PGM a zlata ročne.
- Do konca dekády má kapacita narásť asi na 450 tisíc uncí ročne s ambíciou zaradiť sa medzi hlavných producentov PGM v JAR.
- Dôl vstupuje do prevádzky v čase, keď ceny platiny a palladia po dlhšom útlme výrazne posilnili, zatiaľ čo automobilový dopyt čelí tlaku nástupu elektromobilov.
- Dôl Platreef v Limpopo začal ťažbu a v prvej fáze mieri na približne 100 tisíc uncí PGM a zlata ročne.
- Do konca dekády má kapacita narásť asi na 450 tisíc uncí ročne s ambíciou zaradiť sa medzi hlavných producentov PGM v JAR.
- Dôl vstupuje do prevádzky v čase, keď ceny platiny a palladia po dlhšom útlme výrazne posilnili, zatiaľ čo automobilový dopyt čelí tlaku nástupu elektromobilov.
Od prieskumu k ťažbe po desaťročiach
V juhoafrickej provincii Limpopo na severe krajiny bol oficiálne uvedený do prevádzky platinový dôl Platreef, ktorý rozvíja kanadská spoločnosť Ivanhoe Mines. Projekt má dlhú históriu, prvý koncept vznikol už v osemdesiatych rokoch, prieskumné povolenie získala dcérska firma Ivanhoe v roku 2000 a ťažobné práva v roku 2014. Od začiatku prieskumu po štart produkcie tak uplynulo približne štvrť storočia.
Prevádzka bola spustená tento týždeň. V prvej fáze má dôl postupne navýšiť ročnú produkciu zhruba na 100 tisíc trojských uncí v súhrne za platinové kovy a zlato. Druhá fáza, plánovaná približne okolo roku 2028, počíta s kapacitou okolo 450 tisíc uncí ročne. Ivanhoe Mines vlastní približne 64 % projektu a v dlhodobom horizonte hovorí o ambícii dostať sa časom nad milión uncí ročne.
Posila pre juhoafrický platinový sektor
Južná Afrika je najväčším svetovým producentom platinových kovov a Platreef zapadá do tamojšej tradície, kde sa sľubné ložiská menia na reálnu ťažbu často až po mnohých rokoch príprav. Ak sa kapacita v ďalších etapách zvýši, môže sa dôl zaradiť medzi najvýznamnejších producentov PGM v krajine, popri firmách ako Valterra Platinum, Sibanye Stillwater a Impala Platinum.
Nový projekt prichádza v čase, keď sa ceny platiny a palladia po dlhšom slabšom období výrazne zotavili a v tomto roku zaznamenali silné zisky. To zlepšuje návratnosť kapitálovo náročných ťažobných projektov, medzi ktoré Platreef jednoznačne patrí.
Štrukturálne výzvy pre dopyt
Hlavným odberateľom platinových kovov je automobilový priemysel, kde sa používajú v katalyzátoroch pre benzínové a naftové motory. S rastúcim podielom elektromobilov sa však očakáva, že táto časť dopytu bude postupne slabnúť. Ťažiari preto hľadajú nové oblasti využitia a snažia sa diverzifikovať, aby neboli závislí iba od tradičného automobilového segmentu.
Ivanhoe Mines pritom nestojí len na PGM. Firma je spoluvlastníkom jedného z najväčších medených dolov na svete v Demokratickej republike Kongo, čo jej zabezpečuje expozíciu voči ďalšiemu strategickému kovu spojenému s energetickou transformáciou a rozvojom infraštruktúry.
Graf: PLATINUM (D1)
Graf: PALLADIUM (D1)
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcia týždňa – NVIDIA (21. 11. 2025)
Lilly a Novo zvyšujú dostupnosť liekov na obezitu
Ceny kávy sa prepadli po zrušení amerických ciel na dovoz z Brazílie
Meta začína obchodovať s elektrinou kvôli AI. Chce urýchliť výstavbu nových elektrární v USA.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.