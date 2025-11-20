Ropa rastie vďaka poklesu zásob v USA a eufórii na trhoch, obavy z prebytku však pretrvávajú

- Ceny ropy vzrástli o 0,9 %, ťahané poklesom zásob v USA a rally na svetových trhoch.
- Zásoby ropy v USA klesli o 3,4 mil. barelov, zatiaľ čo trh očakával len mierny pokles.
- Obavy vyvoláva možný návrat ruskej ropy na trh a rast zásob palív v USA.
- Silný dolár a pretrvávajúce obavy z nadprodukcie môžu ďalší rast cien obmedziť.
Ceny ropy dnes mierne posilnili, keď investorov povzbudil nečakane silný pokles zásob ropy v USA a celkové zlepšenie nálady na svetových trhoch. Brent vzrástol o 0,9 % na 64,08 USD za barel a WTI o 0,9 % na 59,95 USD. Obe referenčné ceny sa tak zotavili po stredajšom poklese okolo 2 %, ktorý vyvolali správy o obnovenej americkej iniciatíve na ukončenie vojny na Ukrajine – čo by potenciálne mohlo uvoľniť ďalšiu ruskú ropu na trh.
Dôležitým faktorom rastu boli týždenné dáta o amerických zásobách, ktoré ukázali pokles zásob ropy o 3,4 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali len pokles o 603 tisíc. Tento pokles bol spôsobený vyššou rafinérskou aktivitou a silným dopytom po americkej rope na exportných trhoch. Zároveň však došlo k prvému nárastu zásob benzínu a destilátov za viac ako mesiac, čo môže signalizovať slabnúcu spotrebu palív.
Ropné trhy tiež reagovali na pozitívne výsledky technologických firiem – najmä Nvidia, ktorá prekonala očakávania a podporila globálny apetít po rizikových aktívach, vrátane komodít. Ďalším sledovaným faktorom je blížiaci sa termín amerických sankcií na obchod s ruskými ropnými gigantmi Rosnefť a Lukoil, ktorý vyprší v piatok. Lukoil má navyše do 13. decembra čas na dokončenie potenciálnych predajov svojho medzinárodného majetku.
Na druhej strane rast cien brzdia trvajúce obavy z nadbytku ropy na trhu a tiež posilňujúci americký dolár, ktorý zdražuje nákup surovín v dolároch pre zahraničných kupcov.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne pohybuje okolo 64,10 USD, teda nad Fibonacciho hladinou 50 % (63,95 USD), ktorá vznikla po predchádzajúcom poklese z 65,05 na 62,85 USD. Prerazenie tejto úrovne smerom nahor naznačuje potenciálne pokračovanie rastovej korekcie. Technicky vzaté došlo k prielomu krátkodobej klesajúcej trendovej línie a následnému rastu nad oba kĺzavé priemery – EMA 50 (63,91 USD) a SMA 100 (63,98 USD). Tým sa obnovilo krátkodobé býčie nastavenie. CCI sa nachádza na vysokej hodnote 151,3, čo značí prekúpenosť trhu, ale zároveň potvrdzuje silu nákupného momenta. Rovnako aj momentum (101,28) ukazuje na zosilňujúcu dynamiku rastu. Objem obchodov v posledných sviečkach taktiež podporuje aktivitu kupujúcich.
Ak cena prekoná úroveň 64,21 USD (Fibo 61,8 %), môže pokračovať smerom k rezistencii na 64,58 USD (78,6 %) a ďalej k 65,05 USD (100 % retracement). Naopak najbližšia podpora zostáva v pásme 63,69–63,95 USD, kde sa teraz koncentruje aj technické potvrdenie pomocou kĺzavých priemerov.
Zdroj: xStation5
