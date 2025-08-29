Kukurica rastie o 2 % po odhade úrody pod úrovňou USDA; zmena špekulatívnych pozícií 📈

Futures na kukuricu na CBOT (CORN) dnes rastú po tom, čo Pro Farmer crop tour odhadol produkciu pod projekciou USDA, pričom pribúdajú obavy z rizika chorôb. Tu sú najdôležitejšie udalosti z trhu s kukuricou. Včerajšia seansa na chicagských futures na kukuricu tiež skončila vyššie, podporená silnými exportnými predajmi.
Pro Farmer crop tour odhaduje produkciu kukurice v USA pre sezónu 2025/26 na 16,204 miliardy bušľov, výrazne pod odhadom USDA (16,742 miliardy).
„Managed money“ znížil čisté krátke pozície na 12-týždňové minimum 144 650 kontraktov; dlhé pozície dosiahli 16-týždňové maximum.
USDA oznámilo stav kukurice v USA ako 71 % v kategórii dobrá až výborná, mierne nad očakávaniami trhu (70 %).
7 % úrody hlásených ako dozreté vs. 10 % vlani; 44 % vo fáze „dented,“ v súlade s priemerom.
Týždenné americké exportné inšpekcie kukurice vzrástli o 24 % na 1,31 milióna ton, pričom hlavnými odberateľmi boli Mexiko a Japonsko.
Celkové exportné inšpekcie pre sezónu 2024/25 teraz dosahujú 65,53 milióna ton, čo je o 28 % viac než vlani.
Taiwanská MFIG vyhlásila tender na až 65 000 ton kukurice z USA, Argentíny, Brazílie alebo Južnej Afriky.
Rusko ponechalo vývozné clo na kukuricu na nule; index FOB mierne vzrástol na 218,80 USD/t.
Kukuřice (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Commitment of Traders (CoT CFTC) Report
Managed Money (veľkí špekulanti)
Silný nárast dlhých pozícií: +27,5 tis. kontraktov, najvyššia úroveň za posledných 16 týždňov.
Krátke pozície zostali prakticky bez zmeny (-241), zatiaľ čo spready klesli (-5,9 tis.).
Čisté krátke pozície sa znížili na 12-týždňové minimum 144,7 tis., čo naznačuje jasný posun k menej negatívnemu sentimentu.
Commercials (producenti/obchodníci)
Výrazný nárast krátkych pozícií: +43,5 tis., čo slúži ako hedging proti možnému rastu cien.
-
Dlhé pozície komerčných vzrástli o +15,9 tis., no rozsah krátkych naďalej dominuje.
V praxi sa producenti zabezpečujú proti produkcii, zatiaľ čo fondy znižujú krátke pozície a pridávajú dlhé.
Zhrnutie
„Managed money“ zmierňuje predchádzajúci pesimizmus, čo technicky podporuje ceny.
Komerční účastníci rozširujú krátke zabezpečenie, čo naznačuje, že producenti využívajú súčasnú silu trhu na fixáciu predajov.
Trh sa nachádza v bode napätia: fondy začínajú „hrať na rast,“ zatiaľ čo komerčná strana zvyšuje predajný tlak.
Zdroj: CFTC
