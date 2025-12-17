Lennar klesá o 4,6 % po zverejnení kvartálnych tržieb💡

Lennar (LEN.US), jeden z najväčších amerických rezidenčných developerov, zverejnil finančné výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok 2025, ktoré investorov mierne sklamali. Napriek udržaniu vysokých objemov predaja boli výsledky slabšie než konsenzus a výhľad na ďalšie obdobie naznačuje ďalšie spomalenie rastu tržieb.
V štvrtom kvartáli dosiahol Lennar upravený zisk na akciu (EPS) 2,03 USD, čo je výrazne menej než v rovnakom období pred rokom (4,06 USD) a tiež pod trhovými očakávaniami (2,24 USD). Tržby boli na úrovni 9,37 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 5,8 % medziročne, no výsledok mierne prekonal odhady analytikov. Hrubá marža z predaja domov klesla na 17 % z 22,1 % pred rokom. Priemerná predajná cena domu bola 386 000 USD.
Výhľad na prvý štvrťrok 2026 je ešte opatrnejší: spoločnosť očakáva nové objednávky na úrovni 18 000–19 000 kusov (očakávalo sa takmer 20 300) a hrubú maržu medzi 15–16 % (očakávaných bolo 16,9 %), čo je vo všetkých ukazovateľoch pod trhovými očakávaniami.
Analytici (vrátane Citi, Barclays a RBC) zdôrazňujú, že slabé výsledky a horší výhľad potvrdzujú tlak na dopyt po bývaní, rastúcu konkurenciu zo strany sekundárneho trhu a chýbajúcu rýchlu stabilizáciu marží, čo sa prejavilo v poklese ceny akcií Lennaru ešte pred otvorením dnešnej seansy.
Akcie spoločnosti sa obchodujú pod stredajšou otváracou cenou, v zóne nedávnych miním z 18. novembra. Pokiaľ zostanú akcie pod 100-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (fialová krivka v grafe), technický downtrend pravdepodobne pretrvá.
Zdroj: xStation
