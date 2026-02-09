Lieky na chudnutie ako nová hrozba: Akcie spoločnosti Greggs pod tlakom

- Akcie spoločnosti Greggs klesli až o 6 % po tom, čo spoločnosť Jefferies varovala pred vplyvom liekov GLP-1.
- Lieky na chudnutie znižujú dopyt po tučných a slaných potravinách, ktoré sú pre spoločnosť Greggs kľúčové.
- Rok 2025 bol pre akcie najhorším rokom v histórii, keď zaznamenali pokles o približne 40 %.
- Akcie spoločnosti Greggs klesli až o 6 % po tom, čo spoločnosť Jefferies varovala pred vplyvom liekov GLP-1.
- Lieky na chudnutie znižujú dopyt po tučných a slaných potravinách, ktoré sú pre spoločnosť Greggs kľúčové.
- Rok 2025 bol pre akcie najhorším rokom v histórii, keď zaznamenali pokles o približne 40 %.
Akcie spoločnosti Greggs Plc sa dostali pod výrazný predajný tlak po tom, ako analytici spoločnosti Jefferies varovali, že lieky na chudnutie GLP-1 začínajú negatívne ovplyvňovať predaj tradičných pekárskych výrobkov, ako sú klobásové rožky a šišky. Akcie klesli počas obchodovania až o 6 %, pričom Jefferies po takmer šiestich rokoch znížil svoje odporúčanie z „kúpiť“ na „držať“.
Analytici opísali liečbu GLP-1 ako „podstatnú hrozbu“, pretože tieto lieky výrazne znižujú chuť do jedla, najmä na tučné a slané potraviny, ktoré tvoria jadro ponuky spoločnosti Greggs. Podľa ich odhadov tieto produkty už používa takmer 4 milióny ľudí v Spojenom kráľovstve. Hoci sa demografia používateľov GLP-1 len čiastočne prekrýva so zákazníkmi spoločnosti Greggs, často ide o klientov s vyšším BMI a vyššou frekvenciou nákupov, t. j. o najcennejšiu časť zákazníckej základne.
Rok 2025 bol pre Greggs najhorším rokom v histórii, keď jeho akcie stratili približne 40 % svojej hodnoty. Spoločnosť pripisovala pokles predaja slabšiemu spotrebiteľskému sentimentu v Spojenom kráľovstve a extrémnym poveternostným podmienkam. Podľa Jefferies však tieto vysvetlenia nie sú dostatočné na to, aby ospravedlnili 18 mesiacov klesajúceho objemu predaja v porovnateľných obchodoch, čo posilňuje obavy, že štrukturálne zmeny v správaní spotrebiteľov môžu mať dlhodobý vplyv.
V reakcii na nové riziká Jefferies znížil cieľovú cenu akcie približne o tretinu na 16,10 GBP. Akcia sa následne obchodovala blízko úrovne 15,97 GBP, čo potvrdzuje pretrvávajúcu neistotu investorov ohľadom budúcich tržieb a rastu spoločnosti.
Graf GRG.UK (D1)
Akcie spoločnosti Greggs sú pod významným predajným tlakom a v súčasnosti sa obchodujú za približne 16,11 GBP, kde tiež testujú kľúčovú oblasť kĺzavých priemerov. Cena je pod EMA 50 (16,48 GBP) a veľmi blízko SMA 100 (16,28 GBP), čo naznačuje stratu krátkodobého rastového momentu a zvýšené riziko ďalšieho oslabenia. RSI na úrovni 45,7 je pod neutrálnou úrovňou 50, čo potvrdzuje dominanciu predajcov, ale zatiaľ nenaznačuje prekúpený stav. Z technického hľadiska je teraz nevyhnutné udržať podporu v rozmedzí 15,85 – 15,90 GBP. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu smerom k 15,50 GBP alebo dokonca k lokálnym minimám z novembra. Naopak, návrat nad 16,50 GBP a následné prekonanie 50 EMA by bolo prvým znakom stabilizácie a možným pokusom o zvrátenie trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni
Coinbase rastie napriek stratám: Investori stavia na to, že kryptotrh dosiahol dno
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.