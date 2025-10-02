Lloyds a Schroders ukončia spoločný podnik v oblasti správy majetku vo Veľkej Británii

Podľa informácií denníka Financial Times plánujú Lloyds Banking Group a investičná spoločnosť Schroders ukončiť svoju spoločnú firmu Schroders Personal Wealth (SPW), zameranú na segment tzv. „mass affluent“ klientely – teda majetnejších bežných zákazníkov. Lloyds prevezme plnú kontrolu nad podielom Schroders vo výške 49,9 %, čím úplne ovládne celý podnik.
Spoločný projekt bol spustený v roku 2019 za vedenia vtedajšieho CEO Lloyds Antónia Horta-Osória a šéfa Schroders Petera Harrisona. Cieľom bolo vytvoriť silnú platformu pre správu majetku s preneseným portfóliom vo výške 13 miliárd libier, ktoré sa do konca roka 2024 rozrástlo na 15,7 miliardy libier aktív pod správou.
Dôvody rozpadu partnerstva:
-
Nedosiahnutie rastových cieľov
-
Vysoká fluktuácia vo vedení SPW
-
Strategická zmena prístupu zo strany Lloyds
Podľa FT chce Lloyds vďaka plnému prevzatiu získať väčšiu flexibilitu a možnosť rozšíriť ponuku finančných produktov pre svoju databázu viac než 3 miliónov majetnejších klientov.
Zástupcovia Lloyds, Schroders ani SPW sa k informáciám zatiaľ nevyjadrili.
Kontext a výhľad
Lloyds sa darí napriek širším ekonomickým výzvam v Spojenom kráľovstve – za prvú polovicu roka 2025 oznámila 5 % rast zisku, najmä vďaka vyšším príjmom z hypoték a nezabezpečených spotrebiteľských úverov. V tomto svetle dáva rozhodnutie prevziať kontrolu nad segmentom správy majetku zmysel – ide o snahu lepšie monetizovať existujúcu klientelu a posilniť kontrolu nad distribučnými kanálmi bez nutnosti zdieľať výnosy s externým partnerom.
Rozpad SPW tak odráža meniacu sa dynamiku vo finančných službách, kde sa tradičné banky snažia viac integrovať služby pod jednu strechu a reagovať na požiadavky digitalizácie aj na vývoj investičných preferencií klientov.
Graf LYG.US (D1) – Lloyds Banking Group
Zdroj: xStation5
Graf SDR.UK (D1) – Schroders
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Akcie Melco Resorts klesli o viac než 6 % po slabších dátach z Golden Week
Quantum Computing Inc.: Prečo akcie vyskočili a čo sledovať ďalej
Akcie Coinbase nad dôležitou rezistenčnou zónou🔔
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.