Lufthansa usiluje o vstup do TAP a plánuje posilniť pozíciu Lisabonu ako atlantického uzla

- Lufthansa vyjadrila formálny záujem o kúpu menšinového podielu v TAP, s cieľom nadviazať dlhodobé partnerstvo.
- Portugalská vláda plánuje predať 49,9 % aerolinky, z toho 5 % zamestnancom.
- TAP je atraktívna vďaka letom do Brazílie, Afriky a USA a stabilnej ziskovosti.
- O TAP prejavili záujem aj Air France-KLM a IAG, čím sa zvyšuje konkurenčné napätie medzi hlavnými európskymi skupinami.
Nemecký letecký dopravca Lufthansa oficiálne vyjadril záujem o portugalskú štátnu aerolinku TAP SA, pričom vedenie firmy označilo skupinu Lufthansa za najvhodnejšieho partnera pre budúcnosť portugalského dopravcu. Lufthansa plánuje najprv získať menšinový podiel a následne vytvoriť dlhodobé partnerstvo, ktoré by pomohlo posilniť Lisabon ako kľúčový uzol transatlantických letov.
Portugalská vláda plánuje predať 49,9 % podiel v TAP, pričom 5 % bude rezervovaných pre zamestnancov. TAP je jednou z mála európskych aeroliniek, ktoré zostávajú vo vlastníctve štátu, a jej hodnota spočíva najmä v rozsiahlej sieti letov do Brazílie, silnej prítomnosti v Afrike a spojeniach do Severnej Ameriky. V roku 2024 prepravila aerolinka 16 miliónov cestujúcich, čo predstavuje medziročný rast o 1,6 %, a je zisková už od roku 2022.
Generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr vo svojom vyhlásení uistil, že firma má záujem zachovať portugalskú identitu TAP a pokračovať v dlhodobej spolupráci v rámci leteckej aliancie Star Alliance. Lufthansa má v Portugalsku viac ako 70 rokov skúseností a v súčasnosti prevádzkuje viac než 280 týždenných letov medzi Portugalskom a ďalšími destináciami.
O TAP prejavila záujem aj skupina Air France-KLM a podľa analytikov sa očakáva, že vážnym uchádzačom bude aj IAG, vlastník British Airways. Podľa analytika Alexa Irvinga má IAG výhodu v tom, že momentálne neintegruje iného dopravcu, na rozdiel od Lufthansy, ktorá tento rok dokončila akvizíciu podielu v talianskej ITA Airways.
TAP tak stojí v centre záujmu troch hlavných európskych leteckých skupín, ktoré sa snažia ďalej konsolidovať európsky trh a posilniť svoje strategické pozície na kľúčových medzikontinentálnych trasách.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie spoločnosti Lufthansa aktuálne testujú cenovú úroveň 7,81 EUR, čo predstavuje návrat k dôležitej rezistencii z predchádzajúceho obdobia. Cena sa dostala nad kĺzavé priemery EMA 50 (7,525 EUR) a SMA 100 (7,581 EUR), ktoré teraz fungujú ako potenciálna podpora. Tento pohyb naznačuje obrat k pozitívnemu technickému nastaveniu po predchádzajúcom klesajúcom trende. RSI sa nachádza na hodnote 55,1, teda v neutrálnej zóne, a poskytuje priestor pre ďalší rast bez známok prekúpenia. Úspešné udržanie nad hladinou 7,60 EUR by mohlo otvoriť priestor k ďalšiemu rastu smerom k 8,00 EUR a vyššie.
Zdroj: xStation5
