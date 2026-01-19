Luxusné akcie pod tlakom: Varovanie analytikov a obavy z precenenia ťahajú sektor nadol

- Luxusný sektor zaznamenal šiesty deň poklesov a klesol na trojmesačné minimá kvôli obavám z valuácií a ciel.
- Morgan Stanley a Bank of America varujú, že značná časť optimizmu je už započítaná v cenách.
- Dopady menových kurzov a nové colné hrozby predstavujú riziko pre marže a zisky.
- Prémiové značky ako Hermès môžu z poklesu vyjsť silnejšie, sektor sa však nachádza v bode neistoty.
Európsky sektor luxusného tovaru sa na začiatku roka 2026 dostáva pod predajný tlak, keď akcie popredných značiek oslabili na trojmesačné minimá. Po silnom raste v druhej polovici minulého roka teraz analytici varujú pred príliš vysokými valuáciami, ktoré nie sú podložené zodpovedajúcim rastom ziskov.
Morgan Stanley znížila odporúčanie pre LVMH na „equal-weight“ s tým, že očakáva negatívny dopad nových colných opatrení a menových výkyvov na tohtoročné zisky. Bank of America dodáva, že značná časť očakávaného oživenia sektora je už zahrnutá v cenách akcií, a upozorňuje na obmedzený priestor pre ďalší rast. Podľa údajov Bloomberg sa valuácie luxusných akcií – merané košom Goldman Sachs – koncom roka 2025 dostali na úroveň viac ako 30-násobku očakávaného zisku, čo je najvyššia úroveň za posledné štyri roky.
V pondelok sektorový index luxusných značiek klesol až o 3,3 %, zaznamenal šiesty pokles v rade a reagoval negatívne na nové hrozby ciel zo strany prezidenta Trumpa. Akcie LVMH stratili 4,2 %, Kering 3,1 %, Richemont 3 %, Brunello Cucinelli 2,8 % a Burberry 2,5 %.
Predchádzajúci rast cien akcií bol ťahaný očakávaním obnovy tržieb po dvoch rokoch stagnácie. Hoci napríklad švajčiarsky výrobca šperkov Richemont vykázal lepšie výsledky, obavy z dopadov ciel a nepriaznivého menového vývoja prevážili a akcie reagovali poklesom.
Podľa Morgan Stanley nemožno očakávať výraznejšiu revíziu odhadov ziskov smerom nahor, pokiaľ sa nezlepší ekonomická situácia v Číne, ktorá zostáva kľúčovým trhom pre sektor. Zároveň upozorňuje na rastúce rozdiely medzi jednotlivými firmami, pričom silnejšiu pozíciu majú spoločnosti ako Hermès, zamerané na ultra prémiový segment.
Bank of America zdôrazňuje, že práve prvý štvrťrok bude kľúčový pre určenie trajektórie ďalšieho vývoja, pretože prinesie porovnanie s nízkou bázou z minulého roka a zároveň nové kolekcie do obchodov.
Graf MC.FR (D1)
Akcie spoločnosti LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) zaznamenali prudký pokles a aktuálne sa obchodujú na úrovni 582,70 EUR, čím prerazili pod kĺzavý priemer EMA 50 (620,85 EUR) a SMA 100 (588,88 EUR). Tento technický prieraz je negatívnym signálom a značí možný prechod do korekčnej fázy po dlhšej konsolidácii. RSI (35,1) sa posunul blízko prepredanej zóny, čo potvrdzuje zosilňujúci predajný tlak, ale zároveň naznačuje, že akcie sa môžu krátkodobo nachádzať v oblasti možného odrazu.
Zdroj: xStation5
