LVMH zaznamenal ďalší pokles tržieb pre slabší dopyt v Japonsku a Číne

Francúzsky luxusný gigant LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE hlási v druhom štvrťroku ďalší pokles predaja, ťahaný slabším dopytom po drahom tovare na kľúčových ázijských trhoch. Tržby najväčšej divízie módy a koženého tovaru klesli medziročne o 9 % na organickej báze, čo je horší výsledok ako očakávaný pokles o 7,8 %.
Podľa vedenia firmy je najväčšou brzdou rastu Čína, ktorá bola po desaťročia hlavným ťahúňom luxusného segmentu, a tiež Japonsko, kde tržby spadli o 28 % po vlaňajšom boome spôsobenom slabým jenom a nákupmi čínskych turistov. V Európe a v celej oblasti zahŕňajúcej Čínu sa takisto zaznamenali poklesy.
V Spojených štátoch sa tržby udržali na úrovni predchádzajúceho roka, čo predstavuje zlepšenie oproti prvému štvrťroku. Pomohol najmä predaj šampanského a odolnosť módy a koženého tovaru na tamojšom trhu, aj keď rast tejto divízie spomalil.
Za prvý polrok dosiahol prevádzkový zisk 9 miliárd EUR, čo je medziročne o 15 % menej, avšak mierne nad odhadmi analytikov (8,8 miliardy EUR). Napriek tomu analytici varujú, že spoliehanie sa na úspory nákladov nie je dlhodobo silným investičným argumentom pre luxusné akcie.
Louis Vuitton plánuje rozšíriť výrobu v USA a otvoriť štvrtý závod v Texase, čo má zmierniť prípadné dopady vyšších ciel. Prebiehajúce obchodné rokovania medzi EÚ a USA by podľa vedenia mohli skončiť kompromisom v podobe 15 % ciel, čo by sa považovalo za „dobrý výsledok“ a mohlo by zlepšiť makroekonomickú aj spotrebiteľskú dôveru.
Aj keď výsledky z posledného štvrťroka investorov nepotešili, analytici upozorňujú, že LVMH má silné predpoklady na lepšie zvládnutie súčasného ochladenia dopytu než väčšina konkurentov.
Graf MC.FR (D1)
Akcie LVMH sa po zverejnení slabších štvrťročných výsledkov obchodujú okolo 457,30 EUR a naďalej sa držia v zostupnom trende. Cena sa nachádza pod kĺzavými priemermi EMA 50 (477,24 EUR) a SMA 100 (493,71 EUR), čo potvrdzuje pretrvávajúci medvedí trend. RSI je na hodnote 43,6, teda v neutrálnej zóne, bez známok prepredanosti, čo ponecháva priestor pre ďalší pohyb smerom nadol. MACD sa drží pod nulovou líniou a histogram zostáva v záporných hodnotách, čo ukazuje na slabé momentum kupcov.
Najbližšia významná podpora sa nachádza v oblasti 430 EUR, ktorej prelomenie by mohlo viesť k ďalšiemu poklesu smerom k 400 EUR. Naopak, pre obnovenie rastového scenára by bolo kľúčové, aby cena prerazila nad EMA 50 a následne otestovala rezistenciu okolo 500 EUR.
