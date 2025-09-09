Magnum sa pripravuje na samostatnú jazdu: Unilever vyčleňuje zmrzlinovú divíziu

Spoločnosť Unilever predstavila investorom dlho očakávanú stratégiu pre plánované oddelenie svojej zmrzlinovej divízie, na čele ktorej stojí značka Magnum. IPO je naplánované na november 2025 a má vytvoriť novú samostatnú firmu, ktorá sa bude usilovať o vyšší rast, efektivitu a rozšírenie produktového portfólia.
Čo investorov čaká?
Novovzniknutá spoločnosť Magnum Ice Cream Company, zahŕňajúca značky ako Magnum, Ben & Jerry’s, Wall’s a Cornetto, cieli na:
Organický rast tržieb o 3–5 % ročne od roku 2026, čo zodpovedá celkovému výhľadu Unileveru, no prekračuje historický priemer divízie (3 %).
Vyššiu produktivitu o 500 miliónov EUR, vďaka zníženiu režijných nákladov, zjednoteniu „studených“ dodávateľských reťazcov a dôrazu na technológie.
Zachovanie globálneho trhového podielu nad 20 %, pred konkurentmi ako Froneri (vlastnený Nestlé), ktorý drží približne 11 %.
Magnum očakáva, že trh so zmrzlinou porastie z 88 miliárd USD na 106 miliárd USD do roku 2029. To vytvára atraktívne prostredie pre nové samostatné firmy, ktoré sa budú môcť lepšie špecializovať a inovovať.
Finančná východisková pozícia:
Tržby za rok 2024 dosiahli 7,9 miliardy EUR, s upraveným EBITDA 1,3 miliardy EUR.
Očakávaný pomer čistého dlhu k EBITDA je 2,4×, čo naznačuje zdravú bilanciu.
V Q2 2025 bola zmrzlina najrýchlejšie rastúcim segmentom Unileveru s rastom 7,1 %, no zároveň vykazuje nižšie marže ako iné segmenty, ako je osobná starostlivosť či výživa.
Unilever si ponechá menej než 20 % podiel v spoločnosti a CEO Fernando Fernandez týmto krokom sleduje cieľ zefektívniť portfólio a zvýšiť ziskovosť skupiny.
Výzvy a príležitosti:
Oddelenie prichádza v čase, keď:
Ďalší giganti FMCG, ako Kraft Heinz alebo Keurig Dr Pepper, taktiež plánujú rozdelenie portfólia kvôli rastu a vyšším valuáciám.
Rastie tlak na zdravší životný štýl, aj kvôli nástupu liekov na chudnutie (GLP-1), ktoré menia nákupné správanie. Magnum však tvrdí, že dopad týchto trendov bude „obmedzený“.
Napriek mierne klesajúcej akcii Unileveru (–0,3 %) analytici považujú krok za strategicky dôležitý test trhu, ktorý môže odomknúť skrytý rastový potenciál tejto chutnej, ale zložitej kategórie.
Zhrnutie pre investorov:
IPO plánované na november 2025
Silné globálne značky + 21% podiel na trhu
Ambícia vyššieho rastu ako v minulosti
Výrazný potenciál úspor a prevádzkovej efektivity
Riziká: nízke marže, tlak na zdravšie produkty, konkurenčné prostredie
IPO Magnum môže byť príležitosťou pre investorov zúčastniť sa na globálne známej značke s rastovým potenciálom, ktorá má po rokoch stagnácie ambíciu stať sa dynamickým samostatným hráčom v lukratívnom odvetví zmrzliny.
Graf UL.US (D1):
Akcie spoločnosti Unilever sa aktuálne obchodujú na úrovni 62,87 USD a vykazujú pozitívne technické nastavenie. Cena prerazila nad kĺzavé priemery EMA 50 (62,04 USD) a SMA 100 (62,12 USD), čo potvrdzuje obrat k rastovému trendu.
Po niekoľkomesačnom konsolidačnom období sa cena dostala nad dôležitú rezistentnú zónu okolo 62 USD, ktorú teraz môže využiť ako novú podporu. Ak si akcie udržia túto úroveň, ďalšie cieľové hladiny môžu byť v pásme 64–65 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá.
Zdroj: xStation5
