Mastercard prekonal odhady zisku vďaka silnému objemu transakcií a rastu doplnkových služieb

- Mastercard dosiahol zisk 4,38 USD na akciu, čím prekonal očakávania analytikov.
- Tržby vzrástli o 17 % na 8,6 miliardy USD, predovšetkým vďaka doplnkovým službám.
- Segment doplnkových služieb (value-added services) vzrástol o 25 % a tvorí už tretinu podnikania.
- Cezhraničné transakcie vzrástli o 15 %, čo podporuje globálnu expanziu.
Spoločnosť Mastercard prekonala očakávania Wall Street za tretí kvartál, keď oznámila upravený zisk 4,38 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali v priemere 4,32 USD. Celkový upravený zisk dosiahol 3,96 miliardy USD a tržby medziročne vzrástli o 17 % na 8,6 miliardy USD, predovšetkým vďaka stabilným spotrebiteľským výdavkom a rastu v oblasti doplnkových služieb.
Napriek obavám z pretrvávajúcej inflácie a neistote na trhu práce sa spotrebiteľský dopyt v USA ukazuje ako odolný, čo podporuje aj výkonnosť kartového sektora. Mastercard týmto uzatvára výsledkovú sezónu kľúčových kartových spoločností, medzi ktoré patrí aj Visa a American Express – obe spoločnosti taktiež prekročili očakávania trhu.
Jedným z hlavných motorov rastu bolo oddelenie doplnkových služieb a riešení, ktoré zahŕňa napríklad kybernetickú bezpečnosť, prevenciu podvodov alebo dátovú analytiku. Tento segment teraz tvorí viac ako tretinu celkových tržieb spoločnosti a jeho výnosy medziročne vzrástli o 25 %, čo poukazuje na úspešnú diverzifikáciu mimo čisto platobných služieb.
Pozitívny vývoj zaznamenali aj cezhraničné transakcie, ktorých objem v miestnej mene vzrástol o 15 %, čo odráža návrat medzinárodného cestovania a výdavkov v zahraničí.
Aj napriek pozitívnym výsledkom akcie spoločnosti v premarkete mierne oslabili, pravdepodobne v reakcii na neistotu ohľadom vývoja spotrebiteľského sentimentu, ktorý súkromné prieskumy označujú za slabnúci – predovšetkým medzi nižšie príjmovými skupinami.
Graf MA.US (D1)
Akcie spoločnosti Mastercard sa obchodujú na úrovni 560,89 USD. Z technického hľadiska sa cena nachádza pod kĺzavými priemermi EMA 50 (570,84 USD) a SMA 100 (570,53 USD), čo potvrdzuje prevažujúci medvedí trend. RSI sa nachádza na hodnote 44,2, teda pod neutrálnou úrovňou 50, čo signalizuje mierne negatívne momentum, no stále s priestorom na ďalší pohyb.
Celkovo je technická situácia neutrálna až negatívna – investori pravdepodobne čakajú na jasnejší signál obratu, napríklad prieraz nad 571 USD, ktorý by mohol otvoriť cestu späť do rastového trendu.
Zdroj: xStation5
