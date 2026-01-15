Materská spoločnosť značiek Cartier a IWC zverejňuje tržby 💡 Na čo sa investori zamerajú v roku 2026❓

Richemont (CFR.CH), švajčiarska skupina luxusného tovaru (značky šperkov ako Cartier a Van Cleef & Arpels, ako aj hodinárske značky IWC, Jaeger-LeCoultre a Vacheron Constantin) opäť potvrdila svoju pozíciu na trhu a prekvapila trh vyššími výsledkami za obdobie september–december 2025. Tržby v tomto období dosiahli 6,4 miliardy EUR, čo predstavuje 11 % nárast pri konštantných menových kurzoch, pričom výrazne prekonali odhad analytikov na úrovni 7,4 %. Výsledky prekonali očakávania vďaka silnému globálnemu dopytu po šperkoch a pokračujúcemu ekonomickému oživeniu v Číne, ktorá je druhým najväčším trhom spoločnosti a zároveň určuje trendy v segmente luxusného tovaru (Čína tvorí menej než 20 % tržieb firmy).
Pripomeňme, že Čína bola v posledných rokoch hlavným motorom rastu trhu s luxusným tovarom, no momentálne zápasí s krízou na trhu s nehnuteľnosťami a slabou ochotou spotrebiteľov míňať na voľnočasové nákupy.
Nadšenie okolo spoločnosti však tlmí výhľad marží. Podľa analytikov Deutsche Bank môže kombinácia rekordných cien zlata a silného švajčiarskeho franku pretrvávať a negatívne ovplyvniť výhlaď ziskov skupiny v nasledujúcom fiškálnom roku, pokiaľ nebude kompenzovaná ďalším zvyšovaním cien. Otázkou ostáva, ako na to zareagujú spotrebitelia. Na jednej strane by typická reakcia mala byť negatívna, avšak v prípade Richemontu sa pohybujeme v ultra prémiovom segmente, kde vyššia cena – vnímaná ako znak luxusu – nemusí viesť k poklesu záujmu o produkty, ale paradoxne ho môže zvýšiť, čo popisuje známy Veblenov efekt.
Kľúčové výsledky a výhľady:
-
Tržby pri konštantných kurzoch: +11 %, odhad +7,47 %
-
Tržby zo šperkov: +14 %, odhad +9,47 %
-
Tržby zo špecializovaných hodinárov: +7 %, odhad -0,12 %
-
Tržby v Európe: +8 %, odhad +5,25 %
-
Tržby v Amerike: +14 %, odhad +9,83 %
-
Tržby v Ázijsko-tichomorskom regióne: +6 %, odhad +4,8 %
-
Tržby na Blízkom východe a v Afrike: +20 %, odhad +14 %
-
Tržby v Japonsku: +17 %, odhad +8,36 %
-
Maloobchodné tržby: +12 %, odhad +7,5 %
Absolútne hodnoty tržieb:
-
Celkové tržby: 6,40 mld. EUR, odhad 6,25 mld. EUR
-
Šperky: 4,79 mld. EUR, odhad 4,68 mld. EUR
-
Hodinári: 872 mil. EUR, odhad 802,2 mil. EUR
-
Európa: 1,55 mld. EUR, odhad 1,53 mld. EUR
-
Ázia a Tichomorie: 1,87 mld. EUR, odhad 1,88 mld. EUR
-
Amerika: 1,74 mld. EUR, odhad 1,72 mld. EUR
-
Japonsko: 632 mil. EUR, odhad 590,9 mil. EUR
-
Blízky východ a Afrika: 607 mil. EUR, odhad 587,5 mil. EUR
-
Maloobchod: 4,60 mld. EUR, odhad 4,55 mld. EUR
Finančná správa Richemontu ponúka prvé náznaky dopytu po luxusnom tovare v roku 2026. LVMH má zverejniť svoje ročné výsledky koncom tohto mesiaca, nasledovať budú Hermès a Kering (vlastník značky Gucci) vo februári.
Akcie spoločnosti zostávajú v dlhodobom uptrende, napriek dnešnému výraznému poklesu hodnoty. Z technického hľadiska ostáva kľúčovou podporou 50-dňový EMA (modrá krivka na grafe), ktorý nebol testovaný zo strany predajcov takmer šesť mesiacov.
Zdroj: xStation
