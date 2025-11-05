McDonald’s v USA prekonal očakávania vďaka vyšším výdavkom zákazníkov

- Tržby McDonald's v USA vzrástli o 2,4 %, nad očakávaniami, vďaka vyšším výdavkom na jednu návštevu.
- Tržby McDonald's v USA vzrástli o 2,4 %, nad očakávaniami, vďaka vyšším výdavkom na jednu návštevu.
- Spoločnosť stavia na cenovo atraktívne akcie, ktoré prinášajú výsledky.
- Medzinárodný rast ťahajú Nemecko, Austrália a Japonsko, akcie tento rok +3,2 %.
Spoločnosť McDonald’s Corp. oznámila za tretí kvartál rýchlejší rast tržieb v USA, než sa očakávalo, a to najmä vďaka tomu, že zákazníci pri návštevách míňajú viac peňazí. Tržby z porovnateľných predajní v USA vzrástli o 2,4 %, čím prekonali očakávania analytikov. Spoločnosť tento vývoj pripisuje predovšetkým vyšším priemerným útratám na zákazníka, nie vyššej návštevnosti.
Na medzinárodných trhoch sa celkové porovnateľné tržby držali v súlade s očakávaniami, pričom firma vyzdvihla pozitívne výsledky najmä v Nemecku, Austrálii a Japonsku. Naopak, upravený zisk na akciu zaostal za odhadmi.
McDonald’s v posledných mesiacoch zintenzívnil snahy o obnovenie svojho imidžu ako cenovo dostupnej voľby. Medzi hlavné iniciatívy patrí augustové zlacnenie niektorých menu a akcie typu „kúp jedno, druhé za 1 USD“ na vybrané produkty ako raňajkový párok v žemli alebo dvojitý cheeseburger. Táto cenová stratégia pomohla prilákať zákazníkov aj napriek tomu, že celkové výdavky v reštauráciách v USA sú podľa dát mierne oslabené.
V porovnaní s konkurenciou si McDonald’s stále vedie lepšie než niektoré fast-casual reťazce ako Cava Group alebo Chipotle, aj keď tohtoročný výkon akcií (+3,2 %) zaostáva za 15 % rastom indexu S&P 500. Naopak, ďalší konkurenti ako Yum! Brands (Taco Bell) alebo Restaurant Brands International (Burger King) tiež vykázali lepšie než očakávané výsledky.
CEO Chris Kempczinski označil výsledky za dôkaz toho, že McDonald’s je schopný „udržateľného rastu aj v náročnom prostredí“, a to aj napriek tlakom na spotrebiteľov a silnej konkurencii.
Graf MCD.US (D1)
Akcie spoločnosti McDonald’s sa aktuálne obchodujú na úrovni 299,11 USD, čo znamená, že cena klesla pod oba kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (303,66 USD) a SMA 100 (302,26 USD). RSI osciluje okolo hodnoty 44,9, teda pod neutrálnou hranicou 50, čo signalizuje mierne negatívny sentiment, no bez známok prepredanosti. MACD sa nachádza v zápornom teritóriu a krivky smerujú nadol, čo potvrdzuje momentum v prospech medveďov.
Zdroj: xStation5
