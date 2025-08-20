McDonald’s zníži ceny – ponúkne zľavnené menu a špeciály za 5 a 8 dolárov

Podľa denníka Wall Street Journal sa spoločnosť McDonald’s a jej franšízanti dohodli na znížení cien ôsmich obľúbených kombinovaných menu o 15 %. Zákazníci sa zároveň môžu tešiť na špeciálne ponuky za 5 a 8 dolárov.
Tento krok prichádza po niekoľkotýždňových rokovaniach medzi centrálou firmy a prevádzkovateľmi reštaurácií, počas ktorých McDonald’s ponúkol finančnú podporu tým franšízantom, ktorí zľavy prijmú. Spoločnosť sa k správe zatiaľ oficiálne nevyjadrila.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zníženie cien odráža snahu reagovať na spomalenie spotrebiteľského dopytu spôsobeného infláciou a rastom životných nákladov. Zľavnené ponuky majú prilákať zákazníkov späť do reštaurácií a zároveň udržať konkurencieschopnosť siete v prostredí silnej cenovej citlivosti.
Tento krok môže mať pozitívny vplyv na návštevnosť a objem predaja, avšak bude záležať na tom, do akej miery bude McDonald’s schopný kompenzovať nižšie marže zvýšeným objemom predaja.
Graf MCD.US (D1)
Akcie spoločnosti McDonald’s sa dnes obchodujú na úrovni 310,79 USD, čím prelomili nad nedávne lokálne maximá a potvrdili býčí obratový signál. Prienik nad kĺzavé priemery EMA 50 (302,59 USD) a SMA 100 (305,56 USD) výrazne zlepšil technický sentiment. RSI sa posunul na 58,7 bodu, čo naznačuje rastúce nákupné momentum, ale stále zostáva pod hranicou prekúpenosti. MACD je tiež v býčom nastavení – hlavná línia je nad signálnou a histogram posilňuje, čo potvrdzuje zrýchľujúcu sa rastovú dynamiku.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.