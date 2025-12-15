Meď opäť rastie napriek slabým dátam z Číny, trh ovláda short covering

- Cena medi vzrástla na 11 670 USD/t vďaka pokrývaniu krátkych pozícií a prerolovaniu kontraktov.
- Rekordné zásoby na Comexe a cenová arbitráž naďalej podporujú tok medi do USA.
- Slabé dáta z Číny trh zatiaľ prehliada, no neistota v sektore nehnuteľností pretrváva.
- Krátkodobý výhlaď ostáva volatilný, najmä s blížiacim sa koncom roka a začiatkom nového kvartálu.
Cena medi na londýnskej burze kovov (LME) dnes vzrástla o 1,4 % na 11 670 USD za tonu, a to napriek negatívnym makroekonomickým údajom z Číny, ktorá je jej najväčším spotrebiteľom. K rastu prispelo najmä pokrývanie krátkych pozícií (short covering) a prerolovanie kontraktov pred ich expiráciou tento týždeň.
V piatok sa meď dostala na historické maximum 11 952 USD za tonu, čo odrážalo obavy z napätých dodávok. Po prudkom raste nasledovala čiastočná korekcia spôsobená obavami z možného prasknutia „AI bubliny“, ktorá je považovaná za kľúčový ťahúň dopytu po priemyselných kovoch.
Obchodníci aktuálne upravujú svoje pozície vzhľadom na blížiace sa vyrovnanie kontraktov v stredu. Približne 39 % z celkových 165 875 ton medi v skladoch registrovaných na LME je označených ako pripravených na výdaj, čo signalizuje výrazné presuny v rámci skladových tokov.
Zároveň dochádza k trvalému nárastu zásob medi na americkej burze Comex, kde ceny ostávajú vyššie než na LME, čím vzniká priestor pre ziskové arbitráže. Hoci USA neuvalili na rafinovanú meď 50 % dovozné clo platné od augusta, ponechali túto komoditu v režime preskúmania. Analytici očakávajú, že ak rozdiel medzi cenami na LME a CME ostane výrazný, tok medi do USA bude pokračovať.
Slabé čísla z Číny, vrátane najrýchlejšieho spomalenia priemyselnej výroby za posledných 15 mesiacov a pokračujúceho poklesu cien nehnuteľností, zatiaľ trh ignoruje. Situácia v realitnom sektore sa však naďalej zhoršuje – napríklad developer Vanke opäť hľadá podporu veriteľov na splatenie svojich domácich dlhopisov.
Graf Copper (H1)
Cena medi po prudkom raste a následnom prepade vykazuje známky stabilizácie. Aktuálne sa meď obchoduje na úrovni 11 696 USD, pričom dochádza k postupnému zotaveniu z hlbokého výpredaja, ktorý nastal po dosiahnutí lokálneho maxima. Z technického pohľadu cena prerazila pod EMA 50 (11 653 USD) aj SMA 100 (11 588 USD), no následne sa opäť vrátila nad tieto kĺzavé priemery. To signalizuje, že kupujúci si naďalej udržiavajú iniciatívu a výpredaj bol pravdepodobne len krátkodobou korekciou v rámci iného pozitívneho trendu.
Momentum je na úrovni 98,4, čo naznačuje pretrvávajúce, hoci mierne spomaľujúce rastové momentum. CCI s hodnotou -22,2 sa nachádza v blízkosti neutrálnej oblasti, čo značí, že trh nie je ani prekúpený, ani prepredaný. Objem obchodov počas prepadu prudko vzrástol, no aktuálne sviečky naznačujú návrat k normálu a stabilizáciu.
Zdroj: xStation5
