Mercedes-Benz predal celý podiel v Nissane za 325 miliónov dolárov – akcie japonskej automobilky prudko klesli

Spoločnosť Mercedes-Benz prostredníctvom svojho dôchodkového fondu predala celý svoj podiel vo firme Nissan Motor v hodnote približne 47,83 miliardy jenov (324,65 milióna USD). Informáciu priniesol dôveryhodný zdroj oboznámený s transakciou.
Nemecká automobilka tak uzavrela svoju kapitálovú kapitolu v Nissane, kde držala 3,8 % podiel, ktorý od roku 2016 spravovala ako súčasť svojho penzijného portfólia. Spoločnosť uviedla, že tento podiel nebol strategický a predaj označila za krok k zjednodušeniu investičného portfólia.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Akcie Nissanu reagovali prepadom o viac než 6 %, čo predstavuje najväčšiu dennú stratu od júla, a odráža nedôveru investorov v ozdravný plán firmy. Nissan v posledných mesiacoch čelí poklesu predajov na kľúčových trhoch, ako sú USA a Čína, a zároveň bojuje s dopadmi colných bariér. Za druhý štvrťrok tohto roku automobilka vykázala stratu 535 miliónov USD.
Akcie boli predané za cenu 341,3 jenu za kus, čo predstavuje takmer 6 % zľavu oproti predchádzajúcemu záveru na burze (363 jenov). Napriek tomu bola poptávka vysoká a viac než 70 % predaných akcií pripadlo desiatim najväčším investorom.
Tento krok prichádza v kontexte meniaceho sa vzťahu medzi Nissanom a jeho dlhoročným partnerom Renaultom, ktorý v súčasnosti drží 35,7 % podiel – z toho 17,05 % priamo a zvyšok prostredníctvom trustu. Renault nedávno oznámil odpis hodnoty podielu v Nissane vo výške 11 miliárd USD a aj naďalej zvažuje postupné znižovanie svojho vplyvu, hoci ho obmedzujú zmluvné podmienky pri predaji akcií na otvorenom trhu.
Nový šéf Nissanu, Ivan Espinosa, spustil v apríli plán restrukturalizácie, ktorý zahŕňa napríklad zníženie výrobných kapacít z 3,5 milióna na 2,5 milióna vozidiel ročne a redukciu výrobných závodov zo 17 na 10 do roku 2027. Podľa Espinosu je Nissan stále na začiatku ozdravného procesu, ale prvé pokroky v oblasti znižovania nákladov sú už viditeľné.
Odchod Mercedesu a slabé výsledky vytvárajú na Nissan ďalší tlak, zatiaľ čo jeho partnerstvo s Renaultom sa postupne uvoľňuje, čo môže ovplyvniť stratégiu firmy v nasledujúcich rokoch.
Graf MBG.DE (D1)
Akcie spoločnosti Mercedes-Benz Group AG sa aktuálne obchodujú na cene 54,27 EUR a na dennom grafe dochádza k technickému zlepšeniu. Cena prerazila nad oba kĺzavé priemery – EMA 50 (52,32 EUR) aj SMA 100 (51,63 EUR), čo naznačuje možný začiatok býčieho obratu po dlhom klesajúcom trende. RSI dosahuje hodnotu 56,7, teda je v neutrálnom pásme a nenaznačuje prekúpenosť, čo poskytuje priestor pre ďalší rast. MACD je nad signálnou líniou a nad nulovou osou, čo potvrdzuje pozitívne momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.