TikTok uzavrel dohodu o predaji v USA a zabezpečil si tak svoje pôsobenie na americkom trhu

TikTok uzavrel dohodu o predaji amerických operácií a vytvoril nový subjekt so sídlom v USA.
Vlastníctvo prešlo na amerických a spojeneckých investorov, ByteDance si ponechal 19,9 %.
Zmluva obsahuje prísne opatrenia na ochranu údajov a algoritmov.
Dohoda ukončila dlhoročné právne a politické spory.
Po rokoch politického napätia, právnych sporov a regulačných termínov TikTok konečne uzavrel zásadnú dohodu, ktorá mu umožní naďalej pôsobiť na americkom trhu v novej vlastníckej štruktúre. Tento krok ukončuje dlhoročné diskusie o budúcnosti tejto populárnej aplikácie v USA.
Dohoda zahŕňa vytvorenie spoločného podniku so sídlom v USA s názvom TikTok USDS Joint Venture LLC, ktorý bude prevádzkovať aplikáciu pre amerických používateľov. Väčšinovým vlastníkom sú americkí a spojeneckí investori, čo bolo požiadavkou zákona Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA) z roku 2024.
Kľúčoví investori a vlastnícke obmedzenia
Strategické podiely v novom subjekte majú Oracle, Silver Lake a MGX so sídlom v Abú Zabí. Ďalšími investormi sú fond Michaela Della a Alpha Wave Partners. ByteDance si ponecháva len 19,9 % podiel, teda pod zákonným limitom.
Opatrenia na ochranu národnej bezpečnosti
Spoločný podnik zavádza prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré zahŕňajú ukladanie údajov v rámci cloudu spoločnosti Oracle, nezávislé audity a ochranu algoritmov. Tieto opatrenia majú zamedziť cudziemu vplyvu a neautorizovanému prístupu k dátam.
Vedenie spoločnosti a správa
Výkonným riaditeľom nového subjektu sa stal Adam Presser, bezpečnostným riaditeľom Will Farrell. Dozorčí rada pozostáva prevažne z amerických a spojeneckých predstaviteľov, pričom súčasný CEO TikToku Shou Zi Chew zostáva jej členom.
Politické súvislosti a ďalší vývoj
K uzavretiu dohody došlo po prijatí zákona PAFACA v roku 2024, ktorý nariadil predaj americkej časti TikToku. Najvyšší súd USA zákon v roku 2025 potvrdil. Po krátkom zákaze v januári 2025 nasledoval vládny zásah a predĺženie lehoty.
Bývalý prezident Donald Trump označil dohodu za víťazstvo pre USA. Čínsky regulačný úrad taktiež transakciu schválil.
