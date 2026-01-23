UK regulátor Ofcom spúšťa vyšetrovanie dodržiavania pravidiel WhatsApp spoločnosťou Meta

-
Ofcom spustil vyšetrovanie ohľadom dodržiavania informácií o WhatsApp Business spoločnosťou Meta.
-
Vyšetrovanie skúma, či Meta poskytla úplné a správne údaje.
-
Podnetom výskumu sú zákonné žiadosti podľa sekcie 135 Communications Act 2003.
-
Ak sa potvrdí nesúlad, Meta môže čeliť regulačným opatreniam alebo sankciám.
-
Britský telekomunikačný regulátor Ofcom 23. januára 2026 oznámil spustenie vyšetrovania spoločnosti Meta Platforms Inc. vyšetrovaním, či spoločnosť splnila zákonné povinnosti pri reakciách na zákonné žiadosti o poskytnutie informácií súvisiacich s WhatsApp Business. Vyšetrovanie súvisí s trhovou revíziou služieb hromadných obchodných SMS správ.
Obavy z neúplných alebo nepresných údajov
Ofcom uviedol, že dostupné dôkazy naznačujú, že časť informácií, ktoré Meta poskytla, nemusela byť kompletná alebo presná, čo môže byť porušením zákonných požiadaviek podľa sekcie 135 britského Communications Act 2003.
Regulatórne prostredie
Vyšetrovanie prichádza v kontexte prísnejšieho dohľadu nad veľkými technologickými spoločnosťami v Spojenom kráľovstve, najmä v dôsledku zákona Online Safety Act 2023, ktorý posilnil právomoci Ofcom pri dohľade nad dodržiavaním pravidiel digitálnymi platformami.
