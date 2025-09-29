Mercedes znižuje uhlíkovú stopu elektromobilov vďaka nízkoemisnému hliníku

Automobilka Mercedes-Benz podniká konkrétne kroky na zníženie emisií CO₂ pri výrobe svojich elektromobilov, a to prostredníctvom využívania nízkoemisného hliníka vyrábaného z obnoviteľných zdrojov energie a recyklácie. Nový hliník vzniká v spolupráci s nórskym producentom kovov Norsk Hydro a po prvý raz sa využije v pripravovanom modeli elektrickej CLA.
Podľa predstaviteľov oboch spoločností ide o príklad toho, ako sú prémiové značky ochotné zaplatiť viac za ekologickejšie materiály, pretože udržateľnosť sa stáva kľúčovým prvkom značky.
„Udržateľnosť a atraktívne produkty, ako sú tie naše, idú ruka v ruke,“ uviedol Gunnar Guthenke, viceprezident Mercedesu pre nákup a kvalitu dodávateľov.
Nové CLA je vďaka použitiu tohto materiálu vyrábané s o 40 % nižšími emisiami CO₂ než jeho spaľovací predchodca.
Norsk Hydro uvádza, že ich hliník produkuje len 3 kg CO₂ na kilogram, zatiaľ čo globálny priemer dosahuje 16,7 kg CO₂/kg.
Výroba zároveň zahŕňa až 25 % recyklovaného hliníka, čo ďalej znižuje potrebu energeticky náročného primárneho kovu.
Napriek tomu, že sú tieto ekologické materiály drahšie, generálny riaditeľ Norsk Hydro Kallevik tvrdí, že dopyt po nízkoemisných produktoch rastie a zákazníci sú ochotní si za udržateľnosť priplatiť – dokonca aj na trhu pod tlakom nízkeho ekonomického rastu.
Mercedes týmto krokom reaguje aj na predchádzajúcu kritiku svojej environmentálnej politiky, ktorá vyvrcholila žalobou klimatickej skupiny v Nemecku (súd ju v roku 2022 zamietol).
Súčasné úsilie o dekarbonizáciu celého dodávateľského reťazca tak nielen zlepšuje ekologický profil značky, ale aj jej reputáciu medzi ekologicky zmýšľajúcimi zákazníkmi.
Graf MBG.DE (D1)
Zdroj: xStation5
