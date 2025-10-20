Merck investuje viac než 70 miliárd USD do expanzie v USA, stavia nové továrne a posilňuje výskum

- Merck investuje viac než 70 miliárd USD do rozšírenia výroby a výskumu v USA.
Americká farmaceutická spoločnosť Merck oznámila rozšírenie svojich investícií v USA na viac než 70 miliárd dolárov, čím reaguje na tlak na domácu výrobu liekov a posilňovanie sebestačnosti v zdravotníctve. Firma tak nadväzuje na širší trend, keď desiatky globálnych farmaceutických firiem v roku 2025 oznámili zámer posilniť výrobu priamo na americkom území, najmä z dôvodu colnej neistoty a obáv z prerušenia dodávateľských reťazcov.
Merck už začal s výstavbou nového farmaceutického závodu za 3 miliardy dolárov v Elkton, Virgínia, kde má vzniknúť až 500 pracovných miest. Tento projekt nadväzuje na pôvodne oznámenú investíciu 2 miliardy USD s 300 pracovnými miestami, ale bol následne výrazne rozšírený.
Ďalšie 3 miliardy USD majú smerovať do rozšírenia výroby biologických a chemických látok a viac než 3,5 miliardy USD bude investovaných do rozvoja centrály v Rahway, New Jersey.
Merck taktiež pokračuje v expanzii v ďalších štátoch – v Delaware plánuje závod za 1 miliardu USD, zameraný na produkciu biologických liekov a vlajkového produktu spoločnosti – lieku Keytruda proti rakovine. Tento závod má potenciálne vytvoriť viac než 4 500 pracovných miest. V marci Merck otvoril nový výrobný objekt v Severnej Karolíne taktiež za 1 miliardu USD.
Tento masívny investičný plán patrí medzi najväčšie expanzie farmaceutickej výroby v USA za posledné roky a signalizuje posun smerom k posilneniu domáceho výskumu a produkcie.
Graf MRK.US (D1)
Akcie spoločnosti Merck zaznamenali v posledných dňoch výrazné oživenie a aktuálne sa obchodujú na úrovni 85,43 USD, teda nad kĺzavými priemermi EMA 50 (83,88 USD) a SMA 100 (82,25 USD). Prienik nad tieto priemery je býčím signálom a môže znamenať potvrdenie krátkodobého obratu po predchádzajúcom výpredaji. RSI (53,2) sa nachádza v neutrálnej oblasti a naznačuje, že trh má priestor na ďalší rast bez známok prekupenosti. MACD sa približuje k signálnej línii a ukazuje možné býčie prekrižovanie, ktoré by podporilo pozitívne momentum.
Zdroj: xStation5
