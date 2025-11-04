Merck získava 700 miliónov USD od Blackstone na vývoj novej protinádorovej liečby

- Merck získal 700 miliónov USD od Blackstone Life Sciences na vývoj lieku sac-TMT.
- Merck získal 700 miliónov USD od Blackstone Life Sciences na vývoj lieku sac-TMT.
- Liečba cieli na proteín Trop2, ktorý je spojený s viacerými typmi nádorových ochorení.
- Merck si ponechá kontrolu nad vývojom, Blackstone získa licenčné poplatky len v prípade schválenia.
- Projekt je súčasťou stratégie diverzifikácie portfólia pred vypršaním exkluzivity lieku Keytruda.
Americká farmaceutická spoločnosť Merck uzavrela dohodu so skupinou Blackstone Life Sciences, ktorá jej poskytne 700 miliónov dolárov na podporu vývoja experimentálneho lieku proti rakovine sac-TMT. Ide o protinádorový konjugát protilátky a liečiva (ADC), navrhnutý tak, aby presne cielil nádorové bunky a minimalizoval poškodenie zdravej tkaniva, na rozdiel od tradičnej chemoterapie.
Liek sac-TMT aktuálne prechádza 15 pokročilými klinickými štúdiami po celom svete, zameranými na šesť rôznych typov nádorov, vrátane rakoviny prsníka, sliznice maternice a pľúc. Jeho cieľom je proteín Trop2 (trophoblast cell-surface antigen 2), ktorý sa nachádza na povrchu mnohých malígnych buniek. Merck uviedol, že lieky zamerané na Trop2 vykazujú v klinických testoch sľubné protinádorové účinky.
Táto spolupráca prichádza v čase, keď sa Merck snaží rozšíriť svoj vývojový pipeline, keďže jeho najziskovejší liek Keytruda bude v najbližších rokoch čeliť tlaku biosimilárnej konkurencie.
Podľa dohody:
-
Blackstone poskytne financovanie počas roku 2026 na vývojové náklady.
-
Blackstone nezíska žiadne práva k lieku, ale v prípade schválenia v USA bude mať nárok na malé až stredné jednociferné percento z čistých tržieb formou licenčných poplatkov.
-
Merck si ponecháva plnú kontrolu nad vývojom, výrobou aj komercializáciou prípravku sac-TMT.
Táto terapia je vyvíjaná na základe exkluzívnej licenčnej dohody s čínskou biotechnologickou firmou Sichuan Kelun-Biotech.
Finančná riaditeľka Mercku Caroline Litchfield uviedla, že spoločnosť podniká kľúčové investície na udržanie budúcej konkurencieschopnosti, a zároveň kladie dôraz na zachovanie zdravého finančného profilu.
Graf MRK.US (D1)
Akcie Merck & Co. v posledných dňoch zaznamenali prudký výpredaj a aktuálne sa obchodujú na úrovni 82,50 USD, teda pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (84,75 USD) a SMA 100 (83,10 USD). Tento preraz pod kľúčové technické úrovne naznačuje slabnúce technické nastavenie a zvyšuje riziko pokračujúcej korekcie.
RSI klesol na 43,2, čo signalizuje prevahu predajného tlaku, no trh sa zatiaľ nenachádza v prepredanej zóne (<30).
Predchádzajúce pokusy o rast v oblasti 86–88 USD boli viackrát odmietnuté a zdá sa, že cena sa vracia k dolnej hranici širšieho bočného pásma. Ak úroveň 82,50 USD nebude udržaná, možno očakávať ďalší pokles smerom k 80 USD, prípadne až k minimu z polovice septembra okolo 78 USD. Naopak, pre obnovenie pozitívneho technického nastavenia by sa akcie museli rýchlo vrátiť nad 84–85 USD a zároveň preraziť späť nad EMA a SMA.
Zdroj: xStation5
