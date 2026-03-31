Meta obmedzí odkazy na PG-13 pri teen účtoch na Instagrame po dohode s MPA

Meta sa v utorok 31. marca dohodla, že obmedzí používanie filmového ratingu PG-13 pri opise teen účtov na Instagrame v rámci dohody s Motion Picture Association (MPA). Akcie Meta v americkom obchodovaní rástli približne o 4,1 % na 558,14 USD, samotná dohoda je však zmenou v spôsobe komunikácie pravidiel, nie novým oznámením o tržbách alebo produkte. Aktualizované znenie spoločnosti zároveň jasne uvádza, že MPA nehodnotila obsah na Instagrame a teen nastavenia Meta nijako neschválila.
Čo sa zmenilo
Podľa spoločného vyhlásenia, o ktorom informoval Reuters, Meta a MPA uviedli, že firma obmedzí odkazy na rating PG-13 v opise teen účtov. Meta zároveň upravila svoj newsroom článok z októbra 2025 a nově uvádza, že jej nastavenia obsahu boli inšpirované verejne dostupnými kritériami filmového ratingu 13+ a spätnou väzbou rodičov, no moderovanie sociálnej siete nie je rovnaký proces ako filmová ratingová komisia.
Aktualizácia z 31. marca tiež uvádza, že Meta pri úprave nastavení teen účtov s MPA nespolupracovala, že MPA nehodnotí žiadny obsah na Instagrame a že táto organizácia nastavenia Meta nepodporuje ani neschvaľuje. Meta zároveň uviedla, že samotné ochrany pre tínedžerov sa nemenia, mení sa iba spôsob, akým o nich firma hovorí.
Prečo Meta zmenila prístup
Kompromis nadväzuje na spor, ktorý sa začal po tom, čo Meta v októbri uviedla, že Instagram Teen Accounts budú vychádzať z ratingu PG-13. MPA následne zaslala výzvu na ukončenie tohto označovania s tým, že takéto porovnanie je zavádzajúce, pretože jej ratingy prideľujú rodičia po zhliadnutí celých filmov, zatiaľ čo Meta sa spolieha na automatizovanú moderáciu a ďalšie technologické systémy.
Meta už skôr uviedla, že použitie rámca PG-13 malo rodičom ponúknuť známy orientačný bod pre to, aký obsah môžu ich deti na Instagrame vidieť, a nemalo naznačovať formálne partnerstvo s filmovou asociáciou. Nové znenie tak zrejme zachováva podstatu zmien v oblasti bezpečnosti tínedžerov, ale odstraňuje dojem, že obsah Instagramu je hodnotený podľa systému MPA.
Ochrany pre tínedžerov zostávajú v platnosti
Súčasné nastavenie Meta naďalej automaticky zaraďuje používateľov mladších ako 18 rokov do aktualizovaného režimu 13+, pričom pre rodiny, ktoré chcú prísnejší režim, je k dispozícii aj možnosť „Limited Content“. Spoločnosť uviedla, že pravidlá sa týkajú odporúčaní, feedu, Stories, komentárov, vyhľadávania aj niektorých AI funkcií a že zavádzanie sa začalo v USA, Spojenom kráľovstve, Austrálii a Kanade pred plánovaným globálnym rozšírením.
Trhy teraz budú sledovať, či dohoda ukončí ďalšie právne trenice s MPA a pomôže Meta udržať pozornosť na širšom zavádzaní ochrany teen účtov. Investori aj regulátori zároveň budú hľadať dôkazy, že prísnejšie nastavenia skutočne znížia tlak na veľké platformy v oblasti ochrany mladších používateľov.
