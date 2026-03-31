Micron klesá napriek rekordnému dopytu z AI dátových centier, keď akcie zaťažujú obavy z capexu

- Akcie Micronu od výsledkov z 18. marca klesli o viac než 27 %, a to napriek rekordnému dopytu z AI dátových centier.
- Vo fiškálnom Q2 firma vykázala tržby 23,86 mld. USD a upravený EPS 12,20 USD, pričom pre Q3 očakáva tržby 33,5 mld. USD.
- Trh znepokojil najmä vyšší capex, keďže plán pre fiškálny 2026 vzrástol na viac ako 25 mld. USD.
- Investori teraz sledujú, či Micron udrží silný rast a marže bez rizika budúceho previsu ponuky.
Akcie Micronu od zverejnenia výsledkov za druhý fiškálny štvrťrok 18. marca stratili viac ako 27 %, a to napriek rekordným tržbám a silnému dopytu spojenému s AI dátovými centrami. Titul zostáva pod tlakom, pretože investori sa sústreďujú na výrazne vyššie investičné výdavky spoločnosti a na novú debatu o tom, či by nové nástroje na vyššiu efektivitu AI mohli časom pri niektorých úlohách znížiť potrebu pamätí. Vlastný výhľad Micronu však naďalej ukazuje na napätú ponuku a silné ceny, nie na spomaľovanie dopytu. Zdroj: xStation5
Dopyt z dátových centier zostal silný
Micron vykázal za fiškálne Q2 tržby 23,86 miliardy USD, upravený zisk na akciu (EPS) 12,20 USD a pre fiškálne Q3 stanovil výhľad tržieb na 33,5 miliardy USD s toleranciou plus mínus 750 miliónov USD. Tržby divízie Core Data Center Business Unit vzrástli na 5,687 miliardy USD z 2,379 miliardy USD v predchádzajúcom štvrťroku, zatiaľ čo tržby Cloud Memory Business Unit dosiahli 7,749 miliardy USD. Spoločnosť zároveň uviedla, že dopyt po AI posúva celkový adresovateľný trh dátových centier pri DRAM a NAND nad 50 % celkového trhu odvetvia po prvý raz v kalendárnom roku 2026.
Micron uviedol, že tržby z NAND pre dátové centrá sa medzikvartálne viac než zdvojnásobili a že dopyt po NAND v dátových centrách výrazne prevyšuje dostupnú ponuku v dohľadnej budúcnosti. Vo svojom trhovom výhľade firma zároveň uviedla, že očakáva napäté podmienky ponuky a dopytu pri DRAM aj NAND aj po kalendárnom roku 2026.
Investori sa zamerali na výdavky a riziko ďalšej fázy cyklu
Väčším problémom pre trh sú investičné výdavky. Reuters uviedol, že Micron zvýšil plán kapitálových výdavkov pre fiškálny rok 2026 o 5 miliárd USD na viac ako 25 miliárd USD, pričom v roku 2027 majú výdavky ďalej rásť s tým, ako firma rozširuje výrobné kapacity. Micron tiež uviedol, že výdavky na výstavbu majú vo fiškálnom roku 2027 medziročne vzrásť o viac ako 10 miliárd USD.
To znovu otvorilo známu obavu pri pamäťových tituloch: silné súčasné ceny môžu časom prilákať dostatok novej kapacity a neskôr v cykle stlačiť marže. V posledných dňoch náladu navyše zasiahlo oznámenie Googlu o nástroji TurboQuant. Google uviedol, že tento algoritmus dokáže znížiť veľkosť key-value pamäte najmenej 6-krát bez straty presnosti, čo medzi investormi vyvolalo otázky, či by sa niektoré AI inferenčné úlohy časom nemohli stať menej náročné na pamäť. Micron tento vývoj so slabším dopytom nespájal a jeho marcový výhľad nijaké takéto spomalenie nenaznačil.
Trhy teraz budú sledovať, či Micron dokáže naplniť ciele pre fiškálne Q3 vrátane tržieb 33,5 miliardy USD a hrubej marže okolo 81 %, a zároveň presvedčiť investorov, že vyšší capex podporí dlhodobo udržateľný rast, nie budúci previs ponuky. Investori budú zároveň sledovať, či vyššia pamäťová efektivita v AI napokon dopyt zníži, alebo naopak rozšíri využitie naprieč viacerými typmi úloh.
