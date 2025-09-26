Meta prinesie vo Veľkej Británii Facebook a Instagram bez reklám cez predplatné

Spoločnosť Meta oznámila, že v najbližších týždňoch ponúkne používateľom Facebooku a Instagramu vo Veľkej Británii možnosť predplatiť si verziu bez reklám. Používatelia, ktorí sa rozhodnú pre túto možnosť, neuvidia reklamy a ich údaje nebudú využívané na reklamné účely.
Mesačná cena bude 2,99 GBP pre webových používateľov a 3,99 GBP pre mobilných používateľov (iOS a Android), čo odzrkadľuje provízie účtované spoločnosťami Apple a Google.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Ako bude predplatné fungovať
Predplatné bude platiť pre všetky účty spojené cez „Accounts Center“ od Meta. Za každý ďalší účet bude účtovaný poplatok 2 GBP (web) alebo 3 GBP (mobil) mesačne.
Dôvod: regulačný tlak
Zmena prichádza ako reakcia na tlak britského úradu pre ochranu osobných údajov (ICO), ktorý požaduje, aby používatelia mali skutočnú možnosť výberu. Meta uvádza, že nový model dáva ľuďom jasnú voľbu: buď si zaplatia za používanie bez reklám, alebo budú naďalej využívať bezplatnú verziu s personalizovanou reklamou.
Podobný model Meta zaviedla aj v Európskej únii, kde čelí prísnejším pravidlám ochrany údajov. Tento model bol však kritizovaný — najmä pre výrazné rozdiely v cene medzi webovou a mobilnou verziou a pre „nútený“ výber (zaplatiť alebo súhlasiť s personalizovanou reklamou).
Riziká, reakcie a čo sledovať
Hrozí právna aj reputačná kritika. Spotrebiteľské organizácie tvrdia, že model „zaplatiť alebo súhlasiť“ môže byť v rozpore s európskymi predpismi o ochrane súkromia.
Ďalšou výzvou bude prijatie používateľmi. Mnohí budú pravdepodobne preferovať bezplatný prístup s reklamami. Meta tak bude musieť vyvážiť výnosy z reklamy s príjmami z predplatného.
Rozdielne ceny medzi webom a mobilom môžu motivovať používateľov k lacnejšiemu spôsobu predplatného, čo si vyžaduje manažovanie cien, pravidiel obchodov s aplikáciami a spätnej väzby od používateľov.
Z dlhodobého hľadiska bude kľúčové sledovať, ako rýchlo britskí používatelia prijmú tento model, a či bude úspešný aj na iných trhoch.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.