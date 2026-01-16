Meta trojnásobne zvyšuje dôraz na AI – stavia na technológii budúcnosti

-
Meta stavia AI do centra svojej budúcej stratégie s rekordnými investíciami.
-
Spúšťa projekt Meta Compute a zabezpečuje si dlhodobé energetické zdroje.
-
Obmedzuje aktivity v oblasti metaverza a zameriava sa na praktickú AI.
-
Trh reaguje opatrne pre vysoké náklady a neistý časový horizont návratnosti.
-
Spoločnosť Meta Platforms realizuje jednu z najväčších strategických zmien vo svojej histórii, keď výrazne rozširuje zameranie na umelú inteligenciu (AI) a transformuje svoj obchodný model smerom k výpočtovej infraštruktúre novej generácie a pokročilým systémom strojového učenia. Pod vedením Marka Zuckerberga sa AI stala centrom firemnej stratégie, pričom Meta investuje miliardy dolárov do dátových centier, akvizícií, energetických riešení a organizačných zmien.
Projekt Meta Compute a energetické dohody
Meta spustila ambicióznu iniciatívu „Meta Compute“, ktorej cieľom je v priebehu nasledujúcej dekády vybudovať výpočtovú kapacitu v rozsahu desiatok až stoviek gigawattov. Tento projekt signalizuje odklon od čisto spotrebiteľských produktov k cieľu stať sa globálnym lídrom v oblasti AI technológií. Spoločnosť zároveň uzatvára dlhodobé energetické zmluvy – vrátane spolupráce s jadrovými startupmi – s cieľom zabezpečiť stabilné a ekologické zásobovanie svojich AI dátových centier.
Zmeny vo vedení a ústup od metaverza
Meta prechádza aj vnútornými zmenami. Nová prezidentka a viceprezidentka Dina Powell McCormick prináša skúsenosti z oblasti financií a verejnej politiky. Spoločnosť zároveň prepúšťa v oblastiach mimo hlavného zamerania – najmä v divízii Reality Labs, ktorá sa venovala metaverzu. Táto oblasť bola kedysi prioritou, no teraz ustupuje vývoju AI produktov.
Akvizície a posilnenie AI tímu
V rámci stratégie Meta získala startup Manus, ktorý vyvíja autonómnych AI agentov. Cieľom je ich hlboká integrácia do platforiem Meta s dôrazom na praktické využitie AI v bežnom aj podnikateľskom prostredí. Ide o odklon od čisto konverzačnej AI k efektívnym nástrojom pre riešenie konkrétnych úloh.
Reakcie investorov sú zmiešané
Aj keď akcie spoločnosti zaznamenali dočasný rast v dôsledku pozitívnych očakávaní, investori zároveň vyjadrujú obavy z výšky výdavkov a časovej náročnosti návratnosti. Mnohí prirovnávajú AI stratégiu k predošlému neúspechu s metaverzom.
