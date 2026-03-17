HSBC varuje pred prehánaným optimizmom okolo liekov na chudnutie 💊

- HSBC zhoršila odporúčanie na reduce a znížila cieľovú cenu na 850 USD
- Podľa banky sú očakávania okolo trhu s liekmi na obezitu prehnané
- Hlavným tlakom môžu byť cenové vojny a silnejšia konkurencia zo strany Novo Nordisk
- Akcie Lilly tento rok strácajú viac ako 10 %, hoci z dlhodobého pohľadu zostávajú veľmi silné
Akcie spoločnosti Eli Lilly oslabili po tom, čo banka HSBC znížila odporúčanie na reduce. Zároveň upravila cieľovú cenu na 850 USD, čo je aktuálne najnižší cieľ medzi analytikmi na Wall Street. Podľa HSBC sú očakávania investorov ohľadom trhu s liekmi na obezitu príliš vysoké. Analytici upozorňujú, že v tomto segmente budú hrať čoraz väčšiu rolu predovšetkým nižšie ceny, nie iba vlastnosti samotných produktov. To môže byť problém najmä vo chvíli, keď Novo Nordisk bojuje o udržanie trhového podielu a konkurencia medzi výrobcami ďalej silnie.
HSBC po novom odhaduje, že globálny trh s liekmi na obezitu dosiahne do roku 2032 objem medzi 80 až 120 miliardami USD. To je citeľne menej než trhový konsenzus, ktorý počíta s hodnotou nad 150 miliárd USD. Práve rozdiel medzi týmito odhadmi naznačuje, prečo banka považuje ocenenie Lilly za príliš ambiciózne.
Analytici pritom uznávajú, že Lilly zatiaľ svoje plány plní veľmi dobre. Problémom je však podľa nich to, že akcie už v sebe započítavajú takmer ideálny scenár ďalšieho vývoja. Inými slovami sú podľa HSBC „priced to perfection“, teda ocenené tak, ako keby sa všetko malo vyvíjať bezchybne.
Veľká pozornosť sa teraz upiera aj na pripravovaný perorálny liek na chudnutie, ktorý by mohol získať schválenie v USA už čoskoro. Trh od neho očakáva výrazný rast tržieb, no HSBC považuje odhady okolo 1,5 miliardy USD v roku 2026 za príliš optimistické. Rizikom podľa analytikov môže byť aj horšia dlhodobá disciplína pacientov pri užívaní týchto liekov.
Akcie Lilly v reakcii strácali až 3,1 % a od začiatku roka sú nižšie o viac než 10 %. Napriek tomu zostáva titul jedným z najvýraznejších víťazov posledných rokov, keď jeho hodnota za posledné štyri roky približne strojnásobila.
Graf LLY.US (D1)
Akcie Eli Lilly sa na grafe prepadli k úrovni 940,68 USD a výrazne sa vzdialili od kĺzavých priemerov. Cena sa teraz nachádza pod EMA 50 na 1 015,84 USD aj pod SMA 100 na 1 015,82 USD, čo potvrdzuje zhoršené technické nastavenie a prevahu predajcov. RSI 38,4 ukazuje na slabnúce momentum a približovanie k prepredanej oblasti, zatiaľ však bez jasného signálu obratu. Aktuálne je dôležité sledovať, či si titul udrží support okolo 940 USD. Jeho prelomenie by mohlo otvoriť priestor na hlbšiu korekciu smerom k oblasti 900 USD, zatiaľ čo na zlepšenie sentimentu by bol potrebný návrat aspoň nad pásmo okolo 1 015 USD.
Zdroj: xStation5
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
