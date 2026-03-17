Môže Nvidia dosiahnuť tržby vo výške jedného bilióna dolárov? Ambiciózne ciele spoločnosti v ére AI

Během nedávné konference GTC 2026 společnost Nvidia znovu ukázala, že hraje ve vlastní lize. Laťku, kterou si sama dříve nastavila, posunula ještě výše ambiciózní prognózou tržeb ve výši jednoho bilionu dolarů do konce roku 2027, což okamžitě přimělo investory zpochybnit proveditelnost tohoto cíle. Jde o prázdný slib, nebo spíše o odvážné prohlášení, které určuje směr celému trhu AI?
Na první pohled mohou tato čísla působit téměř nedosažitelně. Pokud by byl tento bilion dolarů rozložen do dvou let, znamenalo by to přibližně 500 miliard USD ročně, tedy 125 miliard USD tržeb za čtvrtletí. Pro srovnání, v posledním čtvrtletí dosáhla Nvidia téměř 70 miliard USD tržeb, což byl vynikající výsledek, který překonal očekávání analytiků, ale stále zůstal pod symbolickou hranicí 100 miliard USD. Podle dřívějších odhadů měla společnost této mety dosáhnout až na konci letošního roku v nejoptimističtějším scénáři, což ukazuje, jak velkou výzvu si Nvidia sama stanovila.
To však neznamená, že Nvidia slíbila něco nedosažitelného. Společnost se stala ústředním prvkem infrastruktury umělé inteligence, která pohání největší modely a datová centra. Trénování nových AI modelů a rozšiřování datových center vyžaduje obrovské množství nejnovějších čipů, a to jak od Nvidie, tak od jejích konkurentů, což přirozeně podporuje vysokou poptávku a očekávaný růst tržeb. Čipy Nvidie, zejména generace Blackwell a Vera Rubin, nabízejí výkon a škálovatelnost, kterým konkurence zatím nedokáže konkurovat. Tato technologická výhoda společnosti umožňuje nejen určovat ceny, ale také přitahovat zákazníky navzdory obrovským investicím potřebným k rozšíření AI infrastruktury.
Zároveň plánují americké společnosti z oblasti Big Tech letos vynaložit přibližně 650 miliard USD na kapitálové výdaje související s AI, které pokrývají datová centra, hardware a infrastrukturu. Pokud tyto investice zůstanou na vysoké úrovni, má Nvidia reálnou šanci dosáhnout svého cíle tržeb ve výši jednoho bilionu dolarů, zvlášť když její čipy mohou být oproti konkurenci generačně pokročilejší a nabízet výkonnostní výhodu, kterou je pro ostatní obtížné napodobit.
Samozřejmě, nic není jisté. Mezi klíčové rizikové faktory patří tempo kapitálových výdajů velkých technologických společností, konkurence ze strany západních výrobců čipů i čínských AI firem, které nabízejí levnější alternativy, a také makroekonomické proměnné, jako jsou náklady na energie, které mohou ovlivnit růst datových center. Navzdory těmto rizikům však současné tržní signály naznačují, že si Big Tech nemůže dovolit investice zpomalit, protože závod o technologickou dominanci nepřipouští pauzy a jakékoli zpoždění by mohlo vést ke ztrátě konkurenční výhody. Zároveň je potřeba brát v úvahu i rostoucí konkurenci z Číny a čínských společností, které pečlivě sledují globální trhy.
Je tedy prognóza Nvidie pouze vizí, nebo odráží strategii stát se klíčovým hráčem v celém ekosystému AI? Kromě prodeje čipů společnost rozvíjí také software, nástroje pro trénování modelů a AI platformy, čímž posiluje loajalitu zákazníků a snižuje riziko jejich odchodu ke konkurenci. V praxi tak Nvidia nastavuje monumentální metu, která by se mnoha firmám mohla zdát nedosažitelná, ale pro Nvidii, při dostatečných investicích klientů, technologické výhodě a efektivním marketingu, není nemožná.
Společnost znovu ukazuje, že si v odvětví AI nastavuje vlastní standardy. Prognóza tržeb ve výši jednoho bilionu dolarů do konce roku 2027 je mimořádně ambiciózní, ale dosažitelná, pokud si velké technologické společnosti udrží vysokou úroveň kapitálových výdajů. Nvidia neprodává jen čipy, ale buduje celý ekosystém AI infrastruktury, čímž zvyšuje bariéru vstupu pro konkurenci. Rizika sice existují, ale strategie společnosti a její postavení na trhu naznačují, že cíl tržeb ve výši jednoho bilionu dolarů se může stát realitou, a ne pouze ambiciózním prohlášením. Nvidia zvyšuje laťku a zároveň má schopnost ji splnit, zatímco trh sleduje, jak se firma postupně mění v jeden z hlavních pilířů globální AI revoluce.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.