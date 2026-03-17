Nedostatok pamätí až do roku 2030? Rastová rally ťahaná vysokým dopytom po pamätiach môže trvať dlhšie, než sa očakáva

Globální trh se semiconductorovými pamětmi vstupuje do nové, dlouhodobé fáze nedostatku, která může trvat až do roku 2030. Tento názor zastává předseda společnosti SK Hynix Chey Tae-won, který nedávno zdůraznil, že rostoucí poptávka po DRAM a HBM, tažená především sektorem umělé inteligence a hyperscalery, výrazně převyšuje výrobní kapacity největších dodavatelů. To naznačuje, že trh nečelí krátkodobým výkyvům poptávky, ale strukturálnímu nedostatku komponent klíčových pro nejpokročilejší datová centra a výpočetní infrastrukturu.
V praxi to znamená, že společnosti jako Micron Technology, Samsung Electronics a SK Hynix se nacházejí ve velmi silné pozici. Poptávka po pamětech je natolik vysoká, že jejich objednávkové knihy zůstávají plné a výhled na další čtvrtletí vypadá mimořádně solidně. Zítra budou mít trhy možnost vyhodnotit čtvrtletní výsledky společnosti Micron, které by podle současných odhadů měly potvrdit silný růst tržeb a rekordní marže v segmentu AI pamětí. Půjde o dobrý moment k tomu, aby se ukázalo, jak pevné jsou základy současného technologického boomu, charakterizovaného enormní poptávkou po pamětech, která výrobcům dává vysokou míru jistoty při plánování budoucnosti.
Samsung jako globální lídr ve výrobě DRAM tento trend úspěšně využívá a vyvažuje produkci mezi spotřebitelským segmentem a HBM pro AI infrastrukturu. To společnosti umožňuje nejen profitovat z rostoucích cen pamětí, ale také si udržovat silnou pozici u největších zákazníků, což přináší mimořádnou stabilitu tržeb. Z této situace těží také SK Hynix, která dodává HBM paměti společnostem včetně Nvidie. Její výrobní kapacity jsou plně vytíženy a poptávka po prémiových produktech zůstává na nejvyšších úrovních. Všechny tři společnosti se tak nacházejí v komfortní pozici, s plnou kontrolou nad svými objednávkami, což se přirozeně promítá do stability a předvídatelnosti finančních výsledků.
Současný boom v sektoru pamětí zároveň ukazuje, že celý technologický ekosystém stojí na mimořádně příznivých základech. Přístup k pamětem zůstává základním stavebním kamenem pro rozvoj moderní digitální infrastruktury, cloudových služeb a umělé inteligence. Mimořádně silná poptávka zajišťuje, že výrobci mohou počítat se stabilními tržbami, rostoucími maržemi a možností zvyšovat výhledy pro další čtvrtletí. Investoři tak mohou na sektor semiconductorových pamětí nahlížet s důvěrou, protože poptávka je trvalá a růstové vyhlídky vypadají velmi slibně.
Z dlouhodobého pohledu to znamená, že technologický boom tažený DRAM a HBM má pevné základy. Trh zůstává mimořádně „hladový po pamětech“ a společnosti Micron, Samsung a SK Hynix mohou hledět do budoucnosti s jistotou, že jejich produkty zůstanou nadále velmi žádané. Stabilní objednávkové knihy, silné marže a rostoucí tržby dávají těmto firmám výraznou výhodu a investoři mohou očekávat, že pozitivní trend v sektoru bude pokračovat i v dalších letech. Toto období je nejlepším důkazem toho, že sektor semiconductorových pamětí nejen posiluje, ale zároveň vytváří stabilní základy pro další rozvoj celého technologického trhu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.