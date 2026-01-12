Meta vymenovala Dinu Powell McCormick za prezidentku a podpredsedníčku

-
-
-
-
-
-
-
-
Spoločnosť Meta Platforms oznámila vymenovanie Diny Powell McCormick do funkcie prezidentky a podpredsedníčky, čím posilňuje svoje vedenie v čase intenzívneho rozvoja umelej inteligencie (AI) a globálnych investičných projektov.
Tento krok nasleduje po tom, čo Powell McCormick nedávno odstúpila z predstavenstva Meta, kde pôsobila iba osem mesiacov. Jej nové postavenie reflektuje širšie výkonné právomoci v rámci vedenia spoločnosti.
Generálny riaditeľ Meta Mark Zuckerberg ocenil jej skúsenosti v oblasti globálnych financií, politiky a strategického plánovania. Očakáva sa, že práve tieto zručnosti pomôžu Meta efektívne riadiť komplexné dlhodobé investície a organizačné projekty.
V rámci svojho nového postu bude Powell McCormick zodpovedná za strategické partnerstvá a kapitálové iniciatívy, ktoré majú podporiť rozšírenie AI infraštruktúry, energetických zdrojov a dátových centier. Úzko bude spolupracovať s technickými tímami Meta, aby investície v miliardových objemoch boli technologicky i ekonomicky efektívne.
Jej vymenovanie je súčasťou širšej snahy Meta konkurovať hlavným hráčom ako sú OpenAI, Google a Nvidia, v prostredí rýchleho rozvoja AI.
Powell McCormick prináša aj politické skúsenosti – pôsobila ako zástupkyňa poradcu pre národnú bezpečnosť za prezidenta Donalda Trumpa a ako štátna tajomníčka za prezidenta Georgea W. Busha. Má silné väzby na verejný aj súkromný sektor.
Počas 16 rokov na Wall Street viedla rôzne tímy v Goldman Sachs, a naposledy pôsobila ako podpredsedníčka a riaditeľka globálnych služieb pre klientov v BDT & MSD Partners.
Meta týmto krokom signalizuje posun k dlhodobej stratégii – zameranej na inováciu, výstavbu AI infraštruktúry a zabezpečenie kapitálových zdrojov na globálnej úrovni.
