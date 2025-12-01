Michael Burry verzus Tesla 💡

Známy investor Michael Burry obnovil svoju kritiku technologického sektora. Vo svojom novom Substacku s názvom Cassandra Unchained označil Teslu (TSLA.US) za absurdne nadhodnotenú a zaradil ju na zoznam špekulatívnych bublín spolu s akciami spoločností Nvidia a Palantir. Burry v novembri uzavrel svoj hedžový fond Scion Asset Management a spustil platený newsletter za 39 libier mesačne. Vysvetlil, že správa fondu prinášala regulačné obmedzenia, ktoré mu bránili vo voľnej komunikácii. Jeho newsletter už odoberá viac ako 35 000 ľudí a Burry plánuje zverejňovať jeden až dva príspevky týždenne.
Burry poukazuje na každoročné zrieďovanie hodnoty pre akcionárov Tesly približne o 3,6 % v dôsledku akciových kompenzácií pre zamestnancov bez spätných odkupov akcií. Pre porovnanie – Amazon zrieďuje o 1,3 % a Palantir o 4,6 %. To, čo Burry nazýva „tragickou algebrou,“ je neustála erózia hodnoty pre súčasných akcionárov – matematika, ktorú trh ignoruje, pretože akciové odmeny vníma ako nepeňažné náklady.
Akcionári navyše na prelome októbra a novembra schválili Muskovu odmenu v potenciálnej výške až miliardy dolárov. Tá môže byť vyplatená v priebehu desiatich rokov, ak Tesla dosiahne ambiciózne míľniky, vrátane trhovej kapitalizácie na úrovni 8,5 bilióna USD. Burry to vníma ako záruku ďalších emisii akcií – Tesla sa obchoduje pri pomere ceny k zisku takmer 300-násobku. Pre súčasných akcionárov to znamená čoraz menší „kúsok koláča“ za tú istú cenu.
Burry ironicky poznamenáva, že investori verili v elektromobily, kým sa neobjavila konkurencia, potom v autonómne riadenie, kým sa neobjavila konkurencia, a teraz veria v robotiku – kým sa neobjaví konkurencia. Keď rast Tesly spomalil, naratív sa posunul k Cybercabu a robotovi Optimus. Vždy, keď biznis zoslabol, príbeh sa presunul k ďalšej vízii.
Forwardový P/E pomer akcií Tesly na nasledujúcich 12 mesiacov sa aktuálne pohybuje okolo najvyšších úrovní za posledných päť rokov. Zdroj: Koyfin
Akcie TSLA si udržiavajú dlhodobý uptrend po tom, čo sa minulý týždeň vrátili nad 50-dňový EMA (modrá krivka v grafe). Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dollar General – Dvojciferný rast po výsledkoch
Priemyselné REITy – Skutočne bezpečné aktívum?
Ďalší deň u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdavky
BigBear.ai: Akcie rastú o viac než 10 % po silných výsledkoch a akvizícii v oblasti AI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.