Micron a bezprecedentný nedostatok pamätí. Čo to znamená pre trh? 🚨

Pamäťový trh vstupuje do novej éry. Nejde o ďalší cyklus vzostupov a pádov, aký sme videli v predchádzajúcich rokoch. Ide o niečo väčšie. Štrukturálny posun, ktorý otriasa celým polovodičovým sektorom a nastavuje nové pravidlá hry.
Micron, jeden z gigantov v oblasti DRAM, otvorene hovorí o bezprecedentnom nedostatku pamätí, ktorý bude pretrvávať hlboko po roku 2026. Problém nespočíva v osobných počítačoch alebo smartfónoch. Zdrojom narušenia sú dátové centrá a infraštruktúra pre umelú inteligenciu. Tu majú HBM a pokročilé DRAM čipy cenu zlata a dopyt po nich rastie exponenciálne s každou novou generáciou AI modelov.
Výroba pamätí pre AI pohlcuje obrovskú časť globálnej výrobnej kapacity. Zvyšok trhu – od PC po smartfóny – zostáva v tieni a musí súťažiť o to, čo zostane. Nejde o dočasné narušenie. Ide o dlhodobý štrukturálny nedostatok, ktorý môže dosiahnuť bezprecedentný rozsah.
Rozhodnutie spoločnosti Micron o kúpe továrne PSMC na Taiwane za 1,8 miliardy dolárov vysiela jasný signál. Firma nestavia novú fabriku od nuly, čo by trvalo roky, ale kupuje hotovú infraštruktúru a upevňuje svoju pozíciu v centre globálnej výroby pamätí. Dopady sa prejavia až v druhej polovici roka 2027, čo znamená, že tlak na dodávky bude pretrvávať ešte niekoľko kvartálov.
Trh už na túto situáciu reaguje. Výrobcovia hardvéru si zabezpečujú dodávky pamätí na roky 2026 a 2027. Ceny DRAM a HBM zostávajú pod tlakom smerom nahor a vyjednávacia pozícia sa jasne presúva v prospech výrobcov pamätí. AI nie je jednorazový výkyv dopytu – každá nová generácia modelov zvyšuje dopyt rýchlejšie, než rastie výrobná kapacita.
Pre investorov to znamená jediné: marže výrobcov pamätí môžu zostať vysoké počas mnohých rokov a tradičný naratív o cyklickosti trhu už neplatí. Nejde o typický boom. Ide o nový trhový režim, v ktorom sa pamäť stáva strategickým zdrojom.
Pre polovodičový trh budú rok 2026 a nasledujúce roky vyzerať úplne inak než čokoľvek, čo sme doteraz zažili.
Zdroj: xStation5
