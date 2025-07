Microsoft rokuje o dlhodobom prístupe k technológiám OpenAI

Microsoft podľa dostupných informácií vedie pokročilé rokovania s firmou OpenAI o úprave zmluvy, ktorá by mu zabezpečila trvalý prístup k najmodernejším AI technológiám startupu – a to aj po prípadnom dosiahnutí všeobecnej umelej inteligencie (AGI). Cieľom je zachovať strategickú výhodu Microsoftu v oblasti umelej inteligencie.

Aktuálne zmluvné vzťahy a štruktúra

Podľa súčasnej dohody medzi Microsoftom a OpenAI môžu práva Microsoftu skončiť v momente, keď OpenAI oficiálne oznámi, že dosiahla AGI – čo môže nastať už okolo roku 2030. Cieľom súčasných rokovaní je zrušiť túto podmienku a zachovať prístup bez obmedzenia.

Rokovania prebiehajú súbežne s plánovanou transformáciou OpenAI na tzv. „public-benefit for-profit“ subjekt – hybridný model, ktorý kombinuje verejný záujem a ziskovosť. Microsoft musí túto štrukturálnu zmenu schváliť. Zároveň sa diskutuje o rozšírení majetkového podielu Microsoftu na úroveň približne 30 až 35 %.

Strategický význam pre Microsoft

Microsoft do OpenAI investoval približne 13,75 miliardy dolárov a integruje jej modely do Azure OpenAI Service, ktorá je základom AI funkcií v systémoch Windows, Office, GitHub Copilot a ďalších produktoch. Prerušenie prístupu po dosiahnutí AGI by vážne ohrozilo pozíciu Microsoftu v oblasti umelej inteligencie aj jeho rast v cloude.

Rokovania sú kľúčové pre budúcnosť firmy. Podľa Bloomberg môže byť dohoda uzatvorená v priebehu niekoľkých týždňov. Potenciálne riziká predstavujú regulačné zásahy a súdne spory – najmä ten, ktorý podal Elon Musk kvôli komerčnej orientácii OpenAI.

Riziká a potenciálne narušenia

Ak by rokovania stroskotali, Microsoft by sa mohol oprieť o existujúcu zmluvu platnú do roku 2030 – pokiaľ by iný partner OpenAI neponúkol výhodnejšie podmienky. Taký scenár by však obmedzil schopnosť Microsoftu rozvíjať sa v oblasti post-AGI technológií.

Zmena štruktúry OpenAI môže znížiť vplyv Microsoftu na vývoj budúcich modelov a vytvoriť priestor na nové partnerstvá OpenAI s konkurenciou ako Google alebo Oracle, hlavne v oblasti cloudovej infraštruktúry.

Dôsledky pre investorov a AI ekosystém

Udržať si dominantnú pozíciu pri spolupráci s OpenAI je pre Microsoft zásadné, najmä s ohľadom na nástup tzv. agentnej AI. Analytici zdôrazňujú, že táto spolupráca je pilierom rastu Azure a zvyšuje konkurencieschopnosť voči AWS a Google Cloud.

Investori by mali situáciu pozorne sledovať. V prípade úspešného výsledku rokovaní si Microsoft upevní postavenie v oblasti AI. Ak by však dohoda zlyhala, spoločnosť by musela viac staviť na vlastný vývoj alebo hľadať alternatívnych partnerov.

