Microsoft spúšťa iniciatívu pre dátové centrá – rieši spotrebu energie, vody a vplyv na komunity

-
Microsoft predstavil komunitnú iniciatívu pre dátové centrá reagujúcu na obavy z rastu cien energií a environmentálnych dopadov.
-
Zaväzuje sa plne hradiť náklady, nežiadať dotácie, šetriť vodu a posilňovať transparentnosť.
-
Plán zahŕňa aj rozvoj miestnych pracovných príležitostí a odborného vzdelávania.
-
Iniciatíva je odpoveďou na kritiku verejnosti a môže ovplyvniť celé odvetvie.
-
Microsoft predstavil komunitnú iniciatívu pre dátové centrá reagujúcu na obavy z rastu cien energií a environmentálnych dopadov.
-
Zaväzuje sa plne hradiť náklady, nežiadať dotácie, šetriť vodu a posilňovať transparentnosť.
-
Plán zahŕňa aj rozvoj miestnych pracovných príležitostí a odborného vzdelávania.
-
Iniciatíva je odpoveďou na kritiku verejnosti a môže ovplyvniť celé odvetvie.
Spoločnosť Microsoft predstavila komplexnú iniciatívu, ktorá má znížiť negatívny dopad rastúcej siete jej dátových centier v USA. Nový plán reaguje na obavy miestnych komunít zo zvyšujúcich sa cien elektriny, využívania vody a zaťaženia infraštruktúry, a zároveň zdôrazňuje záväzok firmy budovať zodpovednú infraštruktúru pre AI a cloud.
Význam iniciatívy
Dopyt po výpočtovom výkone v oblasti umelej inteligencie a cloudu prudko rastie, čo núti technologické firmy investovať do nových dátových centier. Tento rozmach však prináša environmentálne aj ekonomické napätie. Microsoft preto predstavil päť základných záväzkov, ktoré majú zabezpečiť prospech aj pre miestne komunity.
Kľúčové body programu
1. Úhrada nákladov na elektrinu:
Microsoft bude plne hradiť všetky náklady spojené s napájaním svojich AI dátových centier, vrátane potrebných úprav rozvodnej siete.
2. Odmietnutie miestnych daňových úľav:
Spoločnosť nebude žiadať daňové úľavy ani dotácie od miestnych samospráv na nové projekty.
3. Obmedzenie a obnova spotreby vody:
Zaviazala sa k zníženiu intenzity využívania vody a k návratu väčšieho objemu vody, než koľko centrá spotrebujú.
4. Podpora miestneho zamestnávania:
Microsoft rozšíri vzdelávacie programy (napr. Datacenter Academy) a bude spolupracovať s komunitnými partnermi na podpore lokálnej pracovnej sily.
5. Transparentnosť a komunikácia s obyvateľmi:
Bude pravidelne zverejňovať údaje o spotrebe zdrojov a zakladať komunitné poradné rady pri dátových centrách.
Kontext: tlak zo strany verejnosti a samospráv
Iniciatíva prichádza po vlne kritiky v štátoch ako Wisconsin, Virgínia či Pensylvánia, kde obyvatelia a úrady upozorňujú na rastúce náklady a dopady na infraštruktúru. Riešenie vyzývali aj politici, ktorí žiadajú, aby náklady za rozvoj AI infraštruktúry neplatili bežní Američania.
Strategický význam
Microsoft svojim postojom nastavuje nový štandard pre zodpovedné rozširovanie infraštruktúry a budovanie dôvery medzi veľkými technologickými firmami a verejnosťou. Môže tým ovplyvniť prístup aj iných hráčov v sektore cloudových a AI služieb.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor
Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.