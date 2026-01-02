Módny gigant v tieni vlakovej nehody neďaleko Machu Picchu 🚞

- Tragédia pri Machu Picchu. Je to krízová situácia pre LVMH?
- Módny gigant vlastní 50 % podiel v spoločnosti Belmond (PeruRail), ktorej vlak bol zapojený do nehody.
- Tragédia pri Machu Picchu. Je to krízová situácia pre LVMH?
- Módny gigant vlastní 50 % podiel v spoločnosti Belmond (PeruRail), ktorej vlak bol zapojený do nehody.
Vlaková nehoda neďaleko Machu Picchu, o ktorej v utorok informovali hlavné médiá, nie je len lokálnou udalosťou – ide o potenciálnu reputačnú krízu pre LVMH (MC.FR), jednu z najvplyvnejších luxusných značiek na svete. Úmrtie jednej osoby a desiatky zranených pasažierov na trase, ktorú skupina propaguje ako „prémiový zážitok“, je scenár, na ktorý nie je pripravený žiadny manažment. Pre LVMH, vlastníka spoločnosti Belmond, exkluzívneho cestovného operátora, ktorého vlak havaroval, táto správa môže poškodiť imidž spoločnosti v očiach spotrebiteľov.
Tragédia sa odohrala 30. decembra 2025. Dva vlaky sa čelne zrazili na úzkorozchodnej trati pri úpätí Machu Picchu. Jeden vlak patril spoločnosti PeruRail (napojenej na LVMH), druhý Inca Rail (napojenej na Carlyle Group). Trať má iba jednu koľaj, čo znamená, že vlaky musia čakať na určených miestach, aby sa vyhli. Podľa Belmondu vlak Inca Rail nezastavil tam, kde mal, pokračoval na nepovolený úsek trate a došlo k zrážke asi o 400 metrov ďalej. Inca Rail vinu odmieta a tvrdí, že je príliš skoro na závery.
Pre Machu Picchu – destináciu s viac ako miliónom turistov ročne a významný zdroj príjmov pre peruánsky cestovný ruch – ide o vážny otras v čase, keď sa trh len zotavuje po pandémii.
LVMH kontroluje Belmond, ktorý vlastní 50 % podiel v PeruRail (prevádzkovateľ vlaku, ktorý havaroval). Na druhej strane nehody stojí Inca Rail, v ktorej má väčšinový podiel private equity skupina Carlyle Group. Belmond obviňuje Inca Rail z jazdy po nepovolenom úseku trate.
Pre investorov LVMH to prináša niekoľko rizík:
-
Právna zodpovednosť. Ak by peruánske súdy uznali Belmond/PeruRail vinnými z pochybení v riadení železničnej dopravy, pokuty môžu byť značné.
-
Reputačné riziko. Luxus značky LVMH je postavený na bezpečnosti, exkluzivite a dokonalom servise. Nehoda so smrteľným následkom tento obraz vážne narúša.
Akcie LVMH (MC.FR) po novoročnej prestávke zaznamenali mierny pokles, no zatiaľ sa zdá, že incident v Peru nebude rozhodujúci pre celý holding. Napriek tomu môže táto udalosť v oblasti luxusných zážitkov poškodiť imidž spoločnosti, ktorá sa snaží znovu upevniť svoje postavenie.
Viac o spoločnosti LVMH sa dozviete v našej správe pre rok 2026, kde sme sa firme venovali podrobnejšie.
Z technického hľadiska LVMH prerazila nad bariéru definovanú 200-týždňovým EMA (zlatá krivka na grafe), čo môže signalizovať, že sa akcie spoločnosti vrátili do dlhodobého rastového trendu, ktorý nebol zaznamenaný od marca 2025.
Dôležité však je, že RSI pre 14-týždňový priemer vystúpil nad hranicu 70 bodov, čo môže naznačovať prudký charakter nedávnych rastov a tým aj možnosť korekcie smerom nadol v rámci aktuálneho rastového trendu.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Grab posilňuje logistiku pomocou AI: preberá robotickú firmu Infermove
Hyundai vstupuje do globálneho závodu o masovú výrobu humanoidných robotov
Marvell posilňuje AI infraštruktúru akvizíciou XConn za 540 miliónov dolárov
NVIDIA uviedla platformu Vera Rubin: Nová éra AI superpočítačov na veľtrhu CES 2026
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.