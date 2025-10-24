Mondelez investuje do generatívnej AI, chce ušetriť až polovicu marketingových nákladov

- Mondelez očakáva zníženie marketingových nákladov až o 50 % vďaka generatívnej AI.
- AI nástroj bude využívaný naprieč značkami: Oreo, Milka, Chips Ahoy, Cadbury a ďalšími.
- Obsah bude naďalej pod kontrolou ľudí a bude podliehať etickým zásadám spoločnosti.
- Firma plánuje využitie AI aj v televíznej reklame, vrátane potenciálu pre Super Bowl 2027.
Spoločnosť Mondelez International, výrobca známych značiek ako Oreo, Milka alebo Cadbury, oznámila výrazný posun vo svojej marketingovej stratégii. Pomocou generatívneho nástroja umelej inteligencie, vyvíjaného spoločne so spoločnosťou Accenture, plánuje znižiť náklady na tvorbu reklamného obsahu o 30 až 50 %. Tento krok prichádza v čase, keď potravinársky sektor čelí tlaku na marže, rastúcim clám a zmenám v nákupnom správaní spotrebiteľov.
Nástroj má byť schopný generovať krátke televízne reklamné videá už pre nadchádzajúcu vianočnú sezónu, a dokonca aj pre prestížny Super Bowl v roku 2027. Podľa Jona Halvorsona, globálneho viceprezidenta pre spotrebiteľskú skúsenosť, Mondelez už do technológie investoval viac ako 40 miliónov dolárov.
Efektivita a reálne nasadenie AI
Prvé využitie AI generovaného obsahu sa už testuje. V USA je používaný pre značku Chips Ahoy na sociálnych sieťach, a v Nemecku pre Milku, kde napríklad osemsekundové video zobrazuje vlny čokolády prelievajúce sa cez oplátku – s pozadím prispôsobeným cieľovému publiku. Vďaka tomuto prístupu dokáže firma nahradiť klasické animácie, ktorých náklady sa bežne pohybujú v státisícoch dolárov.
V novembri sa nástroj plánuje rozšíriť do online prezentácií značky Oreo na Amazone a Walmarte, a v ďalších mesiacoch aj na trhy v Brazílii (Oreo, Lacta) a Spojenom kráľovstve (Cadbury).
Ľudský dohľad a etické pravidlá
Aj keď technológia umožňuje výrazné zrýchlenie tvorby a šírenia obsahu, všetky výstupy budú aj naďalej kontrolované ľuďmi, aby sa predišlo nevhodnému či neetickému obsahu. Mondelez má navyše zavedené prísne interné pravidlá, ktoré zakazujú napríklad podporu nezdravých návykov, vaping, prehnanú konzumáciu, manipulatívny jazyk či stereotypné zobrazenia.
Na rozdiel od konkurentov, ako je napríklad Coca-Cola, ktorá sa vlani stretla s kritikou za neautentické „AI postavy“ v reklamách, Mondelez zatiaľ nevyužíva ľudské podobizne generované umelou inteligenciou.
Graf MDLZ.US (D1)
Akcie spoločnosti Mondelez International sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 60,99 USD, pričom pokračujú v bočnom pohybe v pásme medzi 59–63 USD, ktoré držia od septembra. Technické indikátory a kĺzavé priemery naznačujú, že trh sa nachádza v období konsolidácie bez jasného trendu. Kĺzavý priemer EMA 50 (62,69 USD) aj SMA 100 (64,57 USD) sa stále nachádzajú nad aktuálnou cenou, čo odráža pretrvávajúci medvedí trend z predchádzajúcich mesiacov. Pri pokusoch o rast sa cena niekoľkokrát zastavila práve pri EMA 50, ktorá momentálne pôsobí ako silná rezistencia. RSI je na hodnote 44, teda pod neutrálnou úrovňou 50, čo signalizuje mierny predajný tlak, ale zároveň naznačuje priestor na potenciálny obrat bez známok prepredanosti.
Zdroj: xStation5
