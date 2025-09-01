Monte Paschi zvažuje navýšenie ponuky na prevzatie Mediobanky

Podľa informácií talianskeho denníka La Repubblica by správna rada banky Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) mohla už v pondelok rokovať o navýšení svojej ponuky na prevzatie rivala Mediobanca SpA. Cieľom tohto kroku má byť zvýšenie šance na získanie väčšinového podielu nad 50 %.
Súčasná ponuka Monte Paschi predstavuje 2,533 novovydaných akcií BMPS za jednu akciu Mediobanky, čo oceňuje celú cieľovú banku na približne 15,5 miliardy eur. To je menej ako aktuálna trhová kapitalizácia Mediobanky, ktorá sa pohybuje okolo 16 miliárd eur. Tento rozdiel poukazuje na tzv. negatívnu prémiu, ktorá môže naznačovať, že trh očakáva zlepšenú ponuku.
Možné pridanie hotovostnej zložky do ponuky by mohlo byť kľúčovým faktorom, ktorý by presvedčil viac akcionárov Mediobanky, aby svoje akcie ponúkli. K 29. augustu sa podľa regulátora k ponuke prihlásilo približne 28 % akcionárov. Hoci oficiálna akceptačná hranica je nastavená na dvojtretinový podiel, generálny riaditeľ Monte Paschi Luigi Lovaglio už skôr uviedol, že by transakciu považoval za úspešnú aj pri získaní iba 35 %.
Na správu reagovali aj trhy. Akcie Monte Paschi posilnili až o 1,5 % na 7,96 EUR, zatiaľ čo akcie Mediobanky vzrástli o 1,2 % na 20,94 EUR.
Ak dôjde k navýšeniu ponuky, môže byť predĺžený termín ukončenia ponuky, ktorý je v súčasnosti stanovený na 8. septembra.
Zástupcovia Monte Paschi sa k celej situácii odmietli vyjadriť. Investori teraz pozorne sledujú ďalší vývoj, keďže by išlo o jednu z najväčších bankových fúzií v Taliansku za posledné roky a zároveň o výrazný krok v konsolidácii tamojšieho finančného sektora.
BMPS.IT (D1)
Akcie Monte dei Paschi sa aktuálne obchodujú na úrovni 7,87 EUR, pričom nedávno dosiahli lokálne maximum tesne nad hranicou 8 EUR. Cena sa stále drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (7,64 EUR) a SMA 100 (7,34 EUR), čo naznačuje pozitívny trend a silu kupujúcich. RSI osciluje na hodnote 53,8, teda v neutrálnej zóne, čo naznačuje, že na trhu zatiaľ nie je prevaha ani kupcov, ani predajcov. MACD klesá a blíži sa k signálnej línii, čo môže byť prvým signálom slabnúceho rastového momenta a potenciálnej korekcie.
Z technického pohľadu je dôležité sledovať, či sa cena udrží nad EMA 50, ktorá počas predchádzajúceho rastu slúžila ako spoľahlivá podpora. Prerazenie pod túto úroveň by mohlo znamenať návrat k silnejšej podpore v pásme 7,20–7,30 EUR.
Zdroj: xStation5
MB.IT (D1)
Akcie Mediobanky aktuálne oscilujú okolo 20,66 EUR, pričom si stále držia zisky z posledného rastového impulzu. Cena sa pohybuje nad EMA 50 (20,03 EUR) aj SMA 100 (19,29 EUR), čo potvrdzuje stále pozitívne technické nastavenie. RSI na úrovni 55,1 ukazuje na prevahu kupujúcich, ale bez známok prekúpenosti. MACD sa však stáča nadol a vzďaľuje sa od vrcholu, čo značí spomalenie rastu a možný začiatok konsolidácie alebo miernej korekcie.
V prípade pokračujúceho poklesu bude kľúčové sledovať, či si akcie udržia podporu v oblasti 20,00 EUR (EMA 50). Udržanie nad touto úrovňou by zachovalo býčí scenár, zatiaľ čo jej prerazenie by mohlo otvoriť cestu k testovaniu úrovne 19,30 EUR (SMA 100).
Zdroj: xStation5
