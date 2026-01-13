MP Materials posilňuje o 40 % v dôsledku geopolitického napätia 📈 Vracajú sa vzácne kovy na scénu?

Akcie ťažobnej a spracovateľskej spoločnosti MP Materials (MP.US) odrazili od lokálneho minima o takmer 40 % a rok 2026 začali silným rastom. Tento pohyb je poháňaný viacerými faktormi, z ktorých dominujú geopolitické obavy.
- Donald Trump varoval, že clá môžu vzrásť až na 25 % pre akúkoľvek krajinu obchodujúcu s Iránom, čo nepriamo vytvára tlak na Čínu, ak bude naďalej vo veľkom dovážať iránsku ropu. To by mohlo vyvolať odvetné opatrenia a ďalšie reštrikcie v ekosystéme spracovania vzácnych kovov, kde Čína zostáva dominantným hráčom.
- Rozšírenie spracovateľskej kapacity v Mountain Pass je preto v strategickom záujme USA, aj pri miernom geopolitickom napätí, a dnes sa tento cieľ čoraz viac vníma ako národná priorita. Pre MP Materials to môže znamenať zásadný nárast objednávok a rozšírenie objemu podnikania.
- MP Materials vlastní najväčšiu baňu na vzácne kovy v USA a prevádzkuje jediné veľkokapacitné zariadenie na ich produkciu a spracovanie (Mountain Pass), čím získava takmer monopolné postavenie na strategickom trhu.
- V roku 2025 spoločnosť profitovala zo zmlúv s firmou Apple a Ministerstvom obrany USA v hodnote viac než 900 miliónov USD. MP dodáva kľúčové suroviny pre energetickú transformáciu, vrátane magnetov z neodýmu a prazeodýmu (NdPr). Dopyt po NdPr by sa do roku 2033 mohol zvýšiť až päťnásobne.
- Medzi rokmi 2020 a 2024 výstup z Mountain Pass (40 000–45 000 ton ročne) pokrýval celkovú potrebu USA po vzácnych kovoch. Hlavným úzkym miestom však zostáva spracovanie v počiatočných fázach, kvôli ktorému USA stále vyvážajú surovinu na ďalšie spracovanie do Číny.
- MP Materials buduje chýbajúce prepojenie v dodávateľskom reťazci. V roku 2024 spustila prvú americkú linku na separáciu a rafináciu NdPr oxidu a vyrobila 1 294 ton, pričom zároveň začala výstavbu továrne na permanentné magnety v Texase, ktorá by mala zásobovať aj General Motors. Spoločnosť plánuje, že do roku 2026 bude celý hodnotový reťazec – od ťažby po finálne produkty – fungovať výlučne na území USA.
Graf spomenutý v analýze zobrazuje globálny dopyt po vzácnych kovoch (žltá línia), produkciu MP Materials (zelená) a „zdanlivú spotrebu“ v USA (modrá) za roky 2019–2020. Pokles v „zdanlivej“ spotrebe neodráža reálny dopyt, ale skôr vývoz koncentrátu do Číny a metodológiu vykazovania amerického geologického úradu (USGS). V praxi domáci dopyt rastie a rozdiel medzi produkciou a reálnou spotrebou by sa mal zmenšovať s rastúcou domácou spracovateľskou kapacitou. Celosvetový dopyt naďalej rastie.
Zdroj: USGS, MP Materials
Akcie MP Materials (D1)
Akcie obnovili rastový trend po náročnom konci roka 2025, keď stúpli nádeje na mier na Ukrajine a správy boli optimistickejšie ohľadom budúcej hospodárskej spolupráce medzi USA a Čínou, napriek strategickým rozporom a širšiemu geopolitickému rozdeleniu. MP Materials posilnili z úrovne tesne pod 48 USD až na približne 65 USD a aktuálne sa obchodujú nad dvoma kľúčovými dlhodobými kĺzavými priemermi (EMA50 a EMA200). Pokles sa zastavil v blízkosti 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA200) a cenový vývoj zároveň vytvoril potenciálnu formáciu dvojitého dna v okolí 50 USD. Súčasný impulz by mohol cenu akcie posunúť smerom k predchádzajúcim maximám, no prípadná korekcia môže stiahnuť cenu späť k oblasti 50 USD a potenciálne uzavrieť rastový cenový gap vytvorený počas letnej rely.
Zdroj: xStation5
