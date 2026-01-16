Muskova žaloba proti OpenAI a Microsoftu smeruje pred súd – súd žiadosť o zamietnutie odmietol

-
Súd v Kalifornii umožnil pokračovanie žaloby Elona Muska, proces sa začne 27. apríla.
-
Musk tvrdí, že OpenAI porušila svoje neziskové poslanie komercializáciou.
-
Obvinenia proti Microsoftu boli čiastočne zamietnuté, ale niektoré aspekty bude riešiť porota.
-
OpenAI sa snaží upokojiť investorov, Microsoft čelí zvýšenej reputačnej pozornosti.
Federálny sudca v kalifornskom Oaklande rozhodol, že žaloba Elona Muska proti spoločnostiam OpenAI a Microsoft bude pokračovať a v apríli sa uskutoční porotný proces. Súd zamietol žiadosti oboch spoločností o zamietnutie prípadu, čím otvoril cestu k vysoko sledovanému súdnemu sporu, ktorý odhaľuje spory o pôvodné poslanie OpenAI.
Musk, ktorý bol spoluzakladateľom OpenAI v roku 2015, tvrdí, že spoločnosť porušila svoje pôvodné neziskové a verejnoprospešné zameranie, keď prijala miliardové investície a transformovala sa na komerčný subjekt úzko spolupracujúci s Microsoftom. Súd povolil, aby hlavné žalobné body týkajúce sa podvodu a porušenia dôvery pokračovali, keďže existuje dostatok dôkazov pre rozhodovanie poroty.
Aj keď bola zamietnutá časť žaloby týkajúca sa neoprávneného obohatenia Microsoftu, súd rozhodol, že existujú dôkazy o tom, že Microsoft mohol o udalostiach vedieť a aktívne sa na nich podieľať. Tieto skutočnosti bude tiež skúmať porota.
Proces sa má začať 27. apríla a očakáva sa, že potrvá niekoľko týždňov až do mája. Hlavnou otázkou bude, či vedenie OpenAI zavádzalo pôvodných podporovateľov pri prechode na ziskový model a naviazaní spolupráce s Microsoftom.
OpenAI označila žalobu za neopodstatnenú a tvrdí, že ide o súčasť konkurenčného tlaku. Spoločnosť už varovala investorov, že v prípade môžu zaznieť „zámerne provokatívne“ tvrdenia. Microsoft čelí reputačnému riziku, ale právne dôsledky sú obmedzené, keďže hlavné obvinenia boli voči nemu zamietnuté.
