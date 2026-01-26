Na AI fronte horí. Samsung blízko prielomu v pamäťovej vojne!

Preteky o dominanciu na trhu s pamäťovými technológiami pre umelú inteligenciu vstupujú do novej fázy. Samsung Electronics oznámil, že je blízko k získaniu certifikácie od Nvidie pre svoje najnovšie pamäťové čipy HBM4 – krok, ktorý by mohol umožniť začiatok masových dodávok už vo februári 2026 a potenciálne preformovať mocenské rozloženie v segmente prémiových pamätí.
HBM4 je kľúčovou súčasťou moderných AI akcelerátorov. Nová generácia vysokopriepustnej pamäte poskytuje vyššiu priepustnosť a lepšiu energetickú efektivitu, čo umožňuje rýchlejšie spracovanie masívnych dátových objemov pri znížených prevádzkových nákladoch v dátových centrách. Dostupnosť HBM pamätí vo veľkom rozsahu naďalej patrí medzi hlavné prekážky v rozširovaní AI infraštruktúry.
Samsung a SK Hynix plánujú začať paralelnú výrobu HBM4 vo februári, hoci plnohodnotná produkcia môže byť presunutá až do druhého štvrťroka kvôli prísnym kvalitatívnym požiadavkám zo strany Nvidie. Pre výrobcu GPU to znamená ďalšiu diverzifikáciu dodávateľského reťazca v čase prudkého rastu dopytu po AI akcelerátoroch.
Správa o pokroku Samsungu ovplyvnila aj konkurenciu. Akcie spoločnosti Micron Technology dnes klesli približne o 2 %, čo trh vníma ako znak zintenzívňujúceho sa konkurenčného tlaku v oblasti HBM pamätí. Zároveň dopyt po HBM4 pamätiach naďalej prevyšuje ponuku – všetci významní výrobcovia sa stále nachádzajú vo fáze kvalifikácie a rozširujú výrobnú kapacitu.
Pokrok Samsungu smerom k certifikácii HBM4 zdôrazňuje, že boj na trhu s pamäťami vstupuje do rozhodujúcej fázy. Konkurenčnú výhodu čoraz viac určuje nielen technologický výkon, ale aj schopnosť rýchlo škálovať výrobu a splniť prísne požiadavky najväčších zákazníkov v oblasti AI čipov.
Zdroj: xStation5
