Náhly prepad akcií Vivendi

- Akcie spoločnosti Vivendi dnes klesli až o 20 %, zatiaľ čo Bolloré SE naopak posilnila.
- Francúzsky súd môže zrušiť predchádzajúce rozhodnutie, ktoré uprednostňovalo minoritných akcionárov.
- Rozdelenie Vivendi v roku 2024 vyvolalo regulačné a právne spory o spravodlivosť procesu.
- Rozhodnutie súdu 28. novembra môže zásadne ovplyvniť práva akcionárov aj postavenie spoločnosti Bolloré SE.
Akcie mediálneho giganta Vivendi dnes prudko oslabili až o 20 % po tom, čo francúzsky denník Le Monde informoval, že najvyšší francúzsky súd (Cour de Cassation) môže zrušiť predchádzajúce rozhodnutie, ktoré nariaďovalo miliardárovi Vincentovi Bollorému odškodniť minoritných akcionárov za minuloročné rozdelenie spoločnosti.
Rozhodnutie súdu, ktoré má padnúť 28. novembra, bude mať zásadný dopad na právnu zodpovednosť holdingovej spoločnosti Bolloré SE a jej úlohu pri vlaňajšej restrukturalizácii Vivendi, ktorá patrila medzi najvýraznejšie korporátne kroky vo Francúzsku za posledné roky.
Zatiaľ čo akcie Vivendi sa prepadli o 13 % okolo 11:00 hod. v Paríži, akcie Bolloré SE posilnili o 2,7 %, čo odráža možné právne víťazstvo skupiny.
Kontext prípadu:
V decembri 2024 došlo k rozdeleniu Vivendi na štyri samostatné entity s cieľom znížiť tzv. konglomerátnu zľavu, ktorá dlhodobo zaťažovala hodnotu celej skupiny.
Novovzniknuté spoločnosti sú teraz obchodované samostatne:
-
Vivendi SE a Louis Hachette Group v Paríži
-
Canal+ SA v Londýne
-
Havas NV v Amsterdame
Vo všetkých týchto firmách zostáva Bolloré SE najväčším akcionárom.
Francúzsky regulátor trhu AMF v júli rozhodol, že Bolloré SE mal ponúknuť výkup akcií minoritným akcionárom zvyšnej časti Vivendi. Tým by sa zabezpečilo spravodlivé zaobchádzanie s investormi počas reštrukturalizácie. Predchádzajúce rozhodnutie parížskeho odvolacieho súdu však označilo Bollorého za skutočného kontrolóra Vivendi, čo otvorilo cestu k možným odškodneniam.
Avšak podľa Le Monde teraz generálny advokát Cour de Cassation odporúča zrušiť toto rozhodnutie, čo by Bollorému umožnilo vyhnúť sa akejkoľvek finančnej zodpovednosti voči minoritným akcionárom.
Graf VIV.FR (D1)
Akcie spoločnosti Vivendi dnes zaznamenali prudký výpredaj, keď počas jediného dňa prepadli hlboko pod hranicu 2,40 EUR. Aktuálne sa cena akcií pohybuje mierne vyššie, okolo úrovne 2,5220 EUR. Z technického hľadiska akcie prerazili pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (3,0033 EUR) aj SMA 100 (3,0703 EUR) – čo potvrdzuje výrazné narušenie predchádzajúcej podpory a otvára priestor pre ďalšie oslabenie. RSI klesol na 24,9, čo indikuje, že akcie sú v hlboko prepredanej zóne.
Zdroj: xStation5
