USA udelili TSMC ročnú licenciu na dovoz čipových technológií do Číny

- TSMC získalo ročnú americkú licenciu na dovoz čipového vybavenia do závodu v Nankingu (Čína).
- Závod vyrába staršie typy čipov (16nm a ďalšie), nie špičkové technológie.
- Licencia zabezpečuje neprerušenú prevádzku a dodávky z čínskeho závodu.
- Podobné licencie získali aj Samsung a SK Hynix, keďže predchádzajúce výnimky vypršali ku koncu roka 2025.
Americké ministerstvo obchodu udelilo spoločnosti TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ročnú exportnú licenciu, ktorá umožňuje dovoz amerického čipového výrobného vybavenia do závodu firmy v čínskom Nankingu. TSMC o tom dnes informovala s tým, že rozhodnutie zabezpečuje neprerušenú prevádzku továrne a dodávky produktov.
Licencia je kľúčová pre zachovanie výroby starších 16nm čipov a ďalších tzv. „mature nodes“, ktoré sa v Nankingu vyrábajú. Továreň síce nevyrába najpokročilejšie polovodiče, no aj tak predstavuje približne 2,4 % celkových tržieb spoločnosti, ako uviedla TSMC vo svojej výročnej správe za rok 2024.
Rovnaký typ licencie získali aj juhokórejské spoločnosti Samsung Electronics a SK Hynix, ktoré v minulosti ťažili z výnimiek udelených Washingtonom v rámci tzv. režimu „validated end-user“. Tieto výnimky však vypršali 31. decembra 2025 a firmy museli pre rok 2026 žiadať o nové exportné povolenie.
Tento krok prichádza v čase, keď sa USA snažia obmedziť technologický rozvoj Číny, najmä v oblasti špičkových čipov. Napriek tomu však americká administratíva umožňuje pokračovanie výroby menej pokročilých čipov, ktoré nie sú považované za strategicky citlivé, aby neohrozila globálne dodávateľské reťazce.
Graf TSM.US (D1)
Akcie spoločnosti TSMC sa po novembrovej korekcii stabilizovali a v posledných dňoch opäť posilňujú. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 303,87 USD, pričom cena sa nachádza nad kĺzavými priemermi EMA 50 (290,44 USD) aj SMA 100 (278,22 USD), čo potvrdzuje býčie technické nastavenie a pokračujúci rastový trend. RSI sa pohybuje na hodnote 56,6, čo značí neutrálne až mierne pozitívne momentum bez známok prekúpenosti. Ak akcie udržia súčasnú dynamiku, môže dôjsť k ataku rezistenčnej zóny v oblasti 305–310 USD. Naopak, support sa nachádza v oblasti okolo 290 USD, kde leží EMA 50 a zároveň predchádzajúca úroveň konsolidácie.
Zdroj: xStation5
