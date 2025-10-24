NatWest zvyšuje výhľad na rok 2025, zisk v 3. kvartáli vyskočil o 30 %

- Prevádzkový zisk NatWest v 3Q vzrástol o 30 % na 2,2 mld. GBP, čím prekonal očakávania.
- Prevádzkový zisk NatWest v 3Q vzrástol o 30 % na 2,2 mld. GBP, čím prekonal očakávania.
- Výhľad návratnosti vlastného kapitálu bol zvýšený na 18 %+, čo je najvyššia hodnota medzi britskými bankami.
- Akcie vystúpili na maximum od roku 2008 po ukončení štátneho vlastníctva.
- Pozitívny vývoj môže zatieniť potenciálna daňová záťaž v pripravovanom vládnom rozpočte.
Britská banka NatWest prekvapila trh oznámením o 30 % medziročnom raste prevádzkového zisku za tretí kvartál 2025, ktorý dosiahol 2,2 miliardy libier (2,95 miliardy USD), a zároveň zvýšila svoj výhľad návratnosti vlastného kapitálu (ROTE) na celý rok na viac ako 18 %. To je najvyššia úroveň medzi britskými bankami a zároveň jedna z najvyšších v celej Európe.
Rast bol ťahaný najmä širokospektrálnym zvyšovaním objemu úverov, predovšetkým v oblasti hypoték a firemného financovania, a taktiež 8,1 % rastom spravovaných aktív v segmente správy majetku (wealth management). Banka zároveň nečelila mimoriadnym nákladom súvisiacim so škandálom okolo predaja áut na splátky, ktorý naopak zasiahol konkurentov ako Lloyds.
Akcie na maxime od roku 2008
Po zverejnení výsledkov akcie NatWest vzrástli o 4 %, čím dosiahli najvyššiu úroveň od decembra 2008 – obdobia vrcholiacej finančnej krízy, počas ktorej bola banka čiastočne znárodnená. V máj 2025 prišlo k úplnému návratu do súkromného vlastníctva, čím sa NatWest symbolicky oddelila od rokov vládnej kontroly.
Možné akvizície a daňové riziká
Silná výkonnosť vyvolala špekulácie, že by NatWest mohol uvažovať o akvizíciách v oblasti správy majetku. CEO Paul Thwaite však zdôraznil, že každá akvizícia musí byť výrazne hodnototvorná pre akcionárov.
Banka tiež ukľudnila trh ohľadom rizík spojených so súkromným úverovaním – jej expozícia predstavuje menej než 5 miliárd libier zo celkových 420 miliárd.
Napriek tomu môže byť pozitívna nálada čoskoro narušená. Novembrový rozpočet britskej vlády by mohol priniesť nové dane pre bankový sektor, ktorých cieľom je znížiť deficit verejných financií.
Graf NWG.UK (D1)
Akcie NatWest Group (NWG.UK) na britskom trhu dnes prudko vyskočili až na 5,66 GBP, čo predstavuje výrazný býčí breakout nad predchádzajúce rezistenčné úrovne.
Cena sa aktuálne obchoduje na úrovni 5,574 GBP, pričom sa nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (5,321 GBP) a SMA 100 (5,216 GBP), ktoré teraz budú slúžiť ako silná technická podpora. Tento prieraz je podporený objemom a rastom momenta, čo zvyšuje jeho dôveryhodnosť. RSI je na hodnote 60,7, teda v rastovej zóne, no stále s priestorom pred prepredanosťou.
Z pohľadu ďalšieho vývoja môže byť sledovaná hranica 5,66–5,70 GBP ako krátkodobá rezistencia, zatiaľ čo oblasť 5,32–5,21 GBP (EMA a SMA) teraz slúži ako kľúčová podporná zóna.
Zdroj: xStation5
