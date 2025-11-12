Nebius uzatvára zmluvu za 3 miliardy USD s Meta a vykazuje štvornásobný rast tržieb

-
Nebius uzavrel zmluvu s Meta za približne 3 miliardy USD na päť rokov.
Tržby za 3. štvrťrok vzrástli o ~355 % na 146,1 milióna USD, no firma je stále stratová.
Cieľ ARR 7–9 miliárd USD do konca 2026, ale realizácia bude náročná.
Zmluva zdôrazňuje rastúci význam „neocloud“ modelu v infraštruktúre AI – vysoký potenciál, ale aj vyššie riziko.
Spoločnosť Nebius Group N.V., so sídlom v Amsterdame (NASDAQ: NBIS), dosiahla zásadnú päťročnú zmluvu s Meta Platforms v hodnote približne 3 miliardy USD a zároveň oznámila medzikvartálny rast tržieb za 3. štvrťrok 2025 o 355 % na približne 146,1 milióna USD. Firma však stále vykazuje stratu a investuje výrazne do rozšírenia kapacít: jasná príležitosť, ale aj zvýšené riziko v segmente „neocloud“.
Výsledky za 3. štvrťrok
Za obdobie končiace 30. septembera 2025 spoločnosť vykázala tržby 146,1 milióna USD, čo predstavuje medzikvartálny rast cca 355 %. Zároveň však vykázala veľkú stratu, keď kapitálové výdavky dosiahli približne 955,5 milióna USD – ide o investície do GPU, pozemkov a napájania. Zmluva s Meta potvrdzuje rastúcu potrebu infraštruktúry prispôsobenej pre náročné modely generatívnej AI.
Strategická dohoda a postavenie na trhu
Zmluva s Meta je pre Nebius druhou veľkou partnerstvom s hyperscalerom, nadväzujúc na dohodu s Microsoftom. Dohoda počíta s dodávkou AI infraštruktúry počas piatich rokov a firma uviedla, že veľkosť zmluvy bola obmedzená dostupnou kapacitou – čo poukazuje na extrémny dopyt v sektore.
Výhľad a výzvy
Nebius si stanovil cieľ dosiahnuť ročný „run‑rate“ tržieb 7–9 miliárd USD do konca roka 2026, oproti aktuálnemu ARR ~551 milióna USD ku koncu septembra. Napriek silnému rastu však investorov trápi fakt, že výsledky mierne zaostali za očakávaniami (~155 milióna USD) a firma ešte stále nevykazuje zisk. Vysoké investície a závislosť od kapacít budovania infraštruktúry zvyšujú riziká spojené s cash‑flow, ředěním akcií a realizáciou plánov.
Význam pre sektor infraštruktúry AI
Úspech spoločnosti Nebius pri získavaní veľkých zmlúv s hyperscalermi a rýchlym rastom kapacít poukazuje na rostúci dopyt po špecializovanej infraštruktúre pre AI. Model „neocloud“ – moderný cloud postavený špeciálne pre AI – sa stáva kľúčovým segmentom. Napriek tomu však vysoká kapitálová náročnosť, konkurencia a tlak na ceny robia tento model vysoko rizikovým.
