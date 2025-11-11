Nebius získava kontrakt s Meta za 3 miliardy USD, tržby rastú o viac než 350 %

- Nebius podpísal zmluvu s Meta v hodnote 3 miliardy USD na AI infraštruktúru počas 5 rokov.
- Tržby v 3. štvrťroku vzrástli o 355 % na 146,1 mil. USD, no firma zaznamenala stratu vyše 100 mil. USD.
- Kapitálové výdavky vzrástli na 955,5 mil. USD, najmä kvôli investíciám do GPU a infraštruktúry.
- Spoločnosť cieľi na 7–9 miliárd USD v ročných tržbách do konca roku 2026 a rýchlo expanduje v segmente neocloudu.
Spoločnosť Nebius Group, rýchlo rastúci poskytovateľ AI cloudu, oznámila uzavretie päťročnej zmluvy v hodnote 3 miliardy dolárov s technologickým gigantom Meta (vlastníkom Facebooku). Tento kontrakt prichádza krátko po tom, čo firma oznámila viac než štvornásobný medziročný rast tržieb za tretí štvrťrok, ktoré dosiahli 146,1 milióna USD, teda nárast o 355 %.
Napriek silnému rastu tržieb spoločnosť vykázala stratu vyše 100 miliónov USD, čo predstavuje výrazné prehĺbenie oproti 39,7 milióna pred rokom. Zároveň prudko vzrástli kapitálové výdavky – z 172,1 milióna na 955,5 milióna USD. Spoločnosť tieto investície vysvetľuje nutnosťou masívne rozšíriť infraštruktúru, vrátane nákupu GPU jednotiek (najmä od Nvidia), pozemkov a energetických zdrojov.
Rastúci dopyt po AI cloude
Zmluva s Meta potvrdzuje rastúci globálny dopyt po výkonných výpočtových infraštruktúrach pre umelú inteligenciu. Ide už o druhý významný hyperscaler kontrakt, ktorý Nebius tento rok oznámil – v septembri firma podpísala zmluvu v hodnote 17,4 miliardy USD s Microsoftom.
Podľa spoločnosti bola poptávka taká vysoká, že rozsah zmluvy s Meta musel byť obmedzený dostupnou kapacitou, ktorú Nebius nasadí v priebehu nasledujúcich troch mesiacov.
Nebius sídli v Amsterdame a je súčasťou novej vlny tzv. neocloud firiem, ktoré konkurujú tradičným hráčom ako Amazon Web Services či Google Cloud tým, že ponúkajú rýchlo dostupnú AI infraštruktúru ako službu. Medzi hlavné konkurenty patrí napríklad CoreWeave, ktorá rovnako zaznamenáva silný rast v dôsledku obmedzenej kapacity u tradičných cloudových gigantov.
Ambiciózne ciele
Nebius aktuálne dosahuje ročné opakujúce sa príjmy (ARR) vo výške 551 miliónov USD, ale do konca roka 2026 cieľi na 7–9 miliárd USD v annualizovaných tržbách, čo by predstavovalo viac než desaťnásobný rast počas dvoch rokov.
Akcie spoločnosti tento rok vzrástli štvornásobne a trhová kapitalizácia sa vyšplhala na 27,61 miliardy USD, hoci aktuálne výsledky spôsobili značnú volatilitu na premarkete.
Graf NBIS.US (D1)
Akcie spoločnosti Nebius Group sa po silnom raste aktuálne obchodujú okolo úrovne 109,89 USD, pričom cena testuje kĺzavý priemer EMA 50 (105,99 USD) ako kľúčovú podporu. SMA 100 (82,50 USD) zostáva hlboko pod aktuálnou cenou, čo potvrdzuje dlhodobý rastový trend. RSI sa drží na neutrálnej hodnote 49,8, čo ukazuje na vyvážený pomer medzi kupujúcimi a predávajúcimi, bez známok prekúpenosti či prepredanosti.
Zdroj: xStation5
